برلمانية: تطوير ملف البنية التحتية للإتصالات يفتح آفاقا جديدة للتنمية

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مخططات ملف "مصر الرقمية" الذي تم عرضه مؤخرا في مؤتمر رؤية إفريقيا وذلك في إطار فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" وأيضا ندوة "فرص الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية فى مصر" التى عقدت ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبى".

و قالت “ محروس” خلال بيان لها أصدرته اليوم، أن الهدف الذي يعمل عليه ملف التطوير هو فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار ومواجهة التحديات كالتي نتجت عن جائحة كورونا وهذا في سبيل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الافريقي لعام 2063 وهذا ما تعمل عليه مصر علي مستوي القارة الأفريقية، لافتة إلي أن الدولة تسير في أكثر من محور في التنمية ومنها تطوير البنية التحتية للاتصالات ومن المتوقع زيادة سرعة الانترنت لكافة الدول الأفريقية وليس مصر فقط.

وأشارت وكيل لجنة الإتصالات، إلي أن أن كل هذه التطورات ضمن خطة مبادرة حياة كريمة ، موضحه أنه يتم التنسيق مع جهات ذات خبرة إستراتيجية للتخطيط لتطوير البنية التحتية للاتصالات مع مناقشة ودراسة بعض القوانين التي تخدم علي أهداف الدولة في التحول التكنولوجي والرقمي .

واختتمت النائبة حديثها، قائلة: أؤيد ما قاله وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت في كلامه عن أن مصر وموقعها الجغرافي يعد أرض خصبة لجذب الاستثمارات نتيجة موقعها وكما نري لنا بالنتيجة النهائية الإيجابية وهو احتلال مصر مرتبة مرتفعة فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية الصادر عن البنك الدولى وذلك أفضل رد من الدولة علي المجهودات المبذولة.