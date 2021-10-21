روسيا تعلن نجاح تجربة إطلاق صاروخ بولافا الباليستي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي "بولافا" من على متن الغواصة النووية "كنياز أوليغ" في البحر الأبيض شمال البلاد.

وقالت الوزارة ـــ في بيان صحفي، اليوم الخميس وأذاعته وكالة سبوتنيك الرسية للأنباء ـــ إن الغواصة الصاروخية الاستراتيجية "كنياز أوليغ"، وفي إطار التجارب الحكومية قامت بإطلاق صاروخ "بولافا" الباليستي من البحر الأبيض".. مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخ تم من تحت الماء باتجاه ميدان كورا في منطقة كامتشاتكا (أقصى شرق روسيا)".

وأكدت أنه وفق للمعطيات، وصلت الرؤوس الحربية الصاروخية بنجاح إلى المنطقة المحددة في الوقت المقدر، ومن المقرر تسليم الغواصة النووية "كنياز أوليغ" للبحرية الروسية بحلول نهاية العام لتصبح خامس غواصة من طراز بوريي في الأسطول الروسي.