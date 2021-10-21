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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ننشر مواعيد مقابلة المجموعة الثالثة من المتقدمين لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، اليوم الخميس، في إطار الدور الريادي العالمي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم ، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي، عن مواعيد مقابلة المجموعة الثالثة من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف المتقدمين لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، للأسبوع الثالث على التوالي ، وذلك ابتداء من يوم السبت 23 / 10 / 2021م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية شارع النباتات بجاردن سيتي بالقاهرة ، وتبدأ اللجنة من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا .

قيمة المنحة 


وبينت الوزارة أن المنح التي يصرفها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للطلاب الوافدين على النحو التالي : 
1. - طلبة المرحلة الجامعية ـ خارج المدينة الجامعية (1500 جنيه ) شهريًّا .
2. - طلبة المرحلة الجامعية ـ داخل المدينة الجامعية (1000 جنيه ) شهريًّا .
3. - طلبة المرحلة الثانوية  (700 جنيه ) شهريًّا .
4. - طلبة المرحلة الإعدادية  (500 جنيه )  شهريًّا.
هذا إضافة إلى المشاركة في المعسكرات التثقيفية والترفيهية التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، والمسابقات القرآنية والعلمية والثقافية ، والحصول على إهداءات من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية باللغة العربية ومختلف اللغات الأجنبية حسب لغة كل طالب .

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الأوراق المطلوبة : 
1. - صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل عند المقابلة.
2. - إثبات قيد من الجهة التي يدرس بها .
علمًا بأنه في حال قبول طلبه تستكمل الإجراءات بالمستندات التالية :
1. - خطاب من سفارة دولته .
2. - إثبات قيد من الجهة التي يدرس بها .
3. - إفادة بأنه غير مقيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية .
4. - إفادة بشأن إقامته بالمدينة الجامعية من عدمه .
ويسرنا أن ننشر باقي أسماء من لهم حق المقابلة .

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