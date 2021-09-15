الأوقاف لـ "صدى البلد" : تأهيل 3000 إمام وواعظة ..وتوفير 1062 منحة ماجستير مجانية للدعاة

أكد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن جميع الأئة والعاملين بالأوقاف مستشعرين همة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبه الدائمة بتطوير الأئمة وتأهيلهم وتدريبهم من أجل خطاب ديني مستنير ومتطور ، ومنذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قيادة سفينة الأوقاف وضع الكثير من البرامج والدورات التدريبية لتأهيل الأئمة من خلال برامج التدريب بالإضافة الى تفعيل العديد من البروتوكولات بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية مطلع يناير الماضي 2021م .

وأوضح أنه تم توقيع 24 بروتوكول تعاون ، وتم تدريب أكثر من 2900 إمام وواعظة ، من خلال عقد أكثر من ستين دورة تدريبية للأئمة والواعظات في مجالات (الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع - المهارات الإعلامية - اللغة العربية) ، منها خمس وعشرين دورة في مجال الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع ، وأربع عشرة دورة في مهارات التواصل الإعلامي ، وثلاثة وعشرين دورة في مجال اللغة العربية وفنون الخطابة والإلقاء ، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات المتخصصة منها دورات الإعجاز الرباني في الكون وقد تم عقد دورتين بمسجد النور بالعباسية وبأكاديمية الأوقاف الدولية ، بحضور 126 إمامًا وواعظة، كما تم تضمين محتوى الإعجاز الرباني في الكون كافة البرامج التدريبية المتخصصة والمتكاملة، وقد تم تنفيذ دورتين متكاملتين لعدد 158 إمامًا وواعظة، كما تم إطلاق الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي المتكامل بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد 80 إمامًا وواعظة ، وبرنامج شباب العلماء.



وأضاف رئيس القطاع الديني في حوار لـ “ صدى البلد ” أنه تم عقد دورتين في المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات ، وذلك لتنمية المهارات الإعلامية وفنون التواصل المجتمعي وحاضر فيها نخبة كبيرة من الخبراء المتخصصين ، ودورتين في التميز الدعوي بالاشتراك مع الأزهر الشريف بحضور 30 إمامًا من الأوقاف مع30 واعظًا من الأزهر الشريف.



وأوضح هشام عبد العزيز أنه تم عقد الدورة الأولى في الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي ، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا لـ 80 إمامًا ، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات ، على يد خبراء متخصصين في الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومي ، وفي مجال المعسكرات التثقيفية تم عقد 60 معسكرًا تثقيفيًّا للأئمة والواعظات والوافدين والإداريين والمعلمين والمعلمات في الدورات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.



وتابع : تم إطلاق دورات تدريب الأئمة أون لاين عبر تقنية (zoom) بإدارة التدريب عن بعد في يوليو 2020م، وتم تنفيذ 46 دورة نوعية لـ27 مديرية بواقع 50 إماما لكل مديرية، وقد تم خلال هذه الدورات تدريس الكتب التالية: (قواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، وكيف تكتب مقالا) والعلوم التالية : (علوم شرعية وعربية وعلوم إنسانية).



كما تم تنفيذ 4 دورات دولية للموفدين من وزارة الأوقاف بالخارج بدول (أمريكا، وأستراليا، وفنزويلا، والسويد، والأرجنتين، والبرازيل، وتنزانيا، وفرنسا، ومالطا وغيرهم) ، وعدد من غير العاملين بالوزارة ، وتم تدريس هذه العلوم : دور علم النفس في تجديد الخطاب الديني، ودور علم الاجتماع في تجديد الخطاب الديني، وقواعد الفقه الكلية، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، وأسرار البيان القرآني.



وقال تم توفير منح ماجستير مجانية بلغت عام 2021م وحده 780 منحة ماجستير مجانية ، بإجمالي 1062منحة مجانية شاملة الكتب والدراسة خلال أربع سنوات ، كما تم توقيع عدد من البروتوكولات مع جامعة الأزهر والجامعات المصرية ، لتوفير منح ماجستير مجانية للأئمة والواعظات ويجري حاليا التنسيق مع الجامعات المصرية لتفعيل هذا البروتوكول مطلع العام الدراسي الجديد ، حيث تم توقيع15 بروتوكول تعاون مع كلٍّ من : (جامعة عين شمس- جامعة المنوفية - جامعة المنصورة - جامعة بني سويف - جامعة جنوب الوادي بقنا - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي (فرع البحر الأحمر) - جامعة سوهاج - جامعة العريش - جامعة بور سعيد - جامعة مطروح - جامعة القاهرة - جامعة الفيوم - جامعة الإسكندرية) ، لمنح الماجستير والدكتوراه على أن تكون تكلفة الدراسة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة.



كل هذه الدورات والبرامج التدريبية المكثفة ساهمت في تكوين نخبة متميزة من الأئمة والواعظات حضرت العديد من البرامج الدعوية المتقدمة.