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إلهام أبو الفتح
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فيديو جراف

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

صدى البلد

علم صدى البلد أن هناك مشكلة قد حدثت بين الفنان حسن أبو الروس والفنانة دينا الشربيني منذ أيام؛ خلال مهرجان الجونة السينمائي .

وبدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على إنستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

قبلات.. وفستان حسن أبو الروس.. وظهور أول.. وكلب دارين حداد.. أحداث ساخنة في أسبوع مهرجان الجونة

 

لتحدث مشاجرة بينهما كبيرة على شاطئ الفندق ليلا ؛ حيث  ارتفعت أصوتهم وحاول البعض تهدئة الأمور.

بعد ذلك عادت زوجة أبو الروس لمتابعة حسن مرة أخرى؛ في الوقت الذي رفضت فيه إدارة مهرجان الجونة السماح لحسن أبو الروس بالدخول على الريد كاربت.


حالة من الجدل والتساؤلات أثارتها الفنانة دينا الشربيني عقب ظهورها المتكرر مع الفنان حسن أبو الروس خلال مهرجان الجونة السينمائي.

 

أبوالروس ودينا الشربيني

وتعاونت دينا الشربيني مع حسن أبو الروس في أغنية جديدة تم طرحها عبر يوتيوب حملت اسم فلتت مني ، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل أصبح أبو الروس يتواجد مع دينا في كل مكان.

 

الأمر الذي جعل الكثيرين يتسائلون حول علاقة الثنائي ، خاصة بعد قيام زوجة حسن ابو الروس بالغاء متابعته عبر إنستجرام وإعادة المتابعة مرة أخرى في اليوم التالي.

 

وفسر الكثيرون هذا الأمر بأن زوجة أبو الروس تشعر بالغيرة من دينا الشربيني خاصة في ظل تواجد زوجها معها في كثير من الأوقات.

 

ولكن خرج حسن أبو الروس، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.

 

ولمتابعة المزيد حول حالة أبوالروس ودينا الشربيني .. تابع الفيديو جراف التالي:

دينا الشربيني مهرجان الجونة السينمائي زوجة حسن أبو الروس أبو الروس حسن أبو الروس

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