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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة منذ انفصالهما .. فرح يجمع بين عمرو دياب ودينا الشربيني ترقص على أغانيه

عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج أرب وود عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، فيديو لاحدى الافراح التى يقوم بإحيائها الفنان عمرو دياب خارج القاهرة ، وقد ظهرت فى الفيديو الفنانة دينا الشربيني ضمن الحضور ، مؤكدين ان الفرح اقيم مساء أمس . 

 

وتعد تلك المرة الأولى التى يجتمع فيها كل من الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني بعد انفصالهما ، حيث ظهرت “ الشربينى ” فى الفيديو وهى تقوم بالرقص على أغنية عمرو دياب . 

https://www.instagram.com/p/CVWbLCtIAZI/?utm_source=ig_web_copy_link

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بحديقة اليوبيل في "إكسبو 2020 دبي"، يوم 30 أكتوبر الجاري.

 

ونشر عمرو دياب صورة من البوستر الدعائي للحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Instgram، وعلق قائلا: "سيحمل عمرو دياب سحره على الهواء مباشرة في في إكسبو 2020 دبي، الساعة 8 مساءً، والمقاعد محدودة ، أحرص على الوصول مبكرًا لقضاء ليلة لا تنسى".

 

وأحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في العقبة بالأردن، وسط حضور جماهيري كبير، وقام بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

 

يذكر أن أغنية "ببتدي م الزيرو" أحدث أغاني عمرو دياب، وفور طرحها تصدرت تريند موقع "تويتر"، من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.


وكان أحيا النجم عمرو دياب حفلًا في مدينة العقبة بالأردن وسط حضور جماهيري كبير، وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها أغاني ألبومه الجديد "عيشني".

 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه.

 

وقدم عمرو دياب فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".

 

كما قدم مجموعة من أشهر أغانيه مثل "يا أنا يا لا"، "برج الحوت" وغيرها من الأغاني التي طالما أحبها الجمهور وارتبط بها.

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