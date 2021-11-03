بعد مطالبة الدراويش.. ميدو يضع شرطا وحيدا لتدريب الإسماعيلي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، أنه فخور بمطالبة جماهيرالإسماعيلي، توليه تدريب الدراويش، خلفا لطلعت يوسف، الذي استقال من منصبه، بعد تصريحات يحيى الكومي، رئيس النادي الجديد.

وارتبط اسم ميدو بتولي المهمة الفنية للإسماعيلي مجددا، بترشيح من القومي، أدى إلى إستقالة طلعت يوسف من تدريب الفريق.

وقال ميدو ، خلال تصريحاته لبرنامج «في التمانيات» على إذاعة إنرجي: «تدريب الدراويش شرف لي، وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحققت نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات، وكل الي صرفته كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط».

وتابع ميدو: «حتى الآن لم يتحدث مع أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للإسماعيلي، وبعض الوسطاء ولكن لو شعرت أن الإدارة تملك مشروعا، وهناك تجهيز لصفقات قوية في يناير، سأوافق على الفور على تدريب الدراويش».

وفي بداية الموسم الحالي، تعاقد الإسماعيلي مع طلعت يوسف الذي أعلن رحيله بعد أزمة تصريحات يحيى الكومي، بعد ساعات من انتخابات الدراويش.

وخسر الإسماعيلي في أول مباراتين بالدوري الممتاز هذا الموسم أمام الأهلي (4-0) وسيراميكا كليوباترا (2-1)، في عدم وجود طلعت يوسف بالملعب بسبب إصابته بكورونا.

