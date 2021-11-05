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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب موزمبيقي لأول مرة.. 5 جنسيات تشارك في القمة 123 بين الأهلي والزمالك

علي معلول - بن شرقي
علي معلول - بن شرقي

يستضيف الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره  الأهلي ، عندما تدق الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري. 

الأهلي والزمالك يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما منذ انطلاق المسابقة حيث تغلب المارد الأحمر في الجولتين السابقتين على الإسماعيلي برباعية نظيفة والبنك الأهلي بهدف دون رد ، فيما تغلب الزمالك على منافسيه إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة بهدفين نظيفين.

ويسعي الأهلي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق الفوز الثالث في بطولة الدوري لطمأنة الجمهور واستعاده درع الدوري الذي توج بلقبه الزمالك الموسم الماضي ، بينما يحاول الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط دفاعا عن لقب المسابقة.

اللقاء يشهد العديد من الجنسيات المختلفة والتي تعد من العناصر المهمة للفريقين ونستعرضها في السطور التالية :

عدد الجنسيات في القمة 123 ، هم  5 جنسيات من ( تونس – المغرب – مالي – جنوب افريقيا – موزمبيق ) ، واكثر الجنسيات تواجدا في لقاء اليوم ، هم التوانسة بـ 3 لاعبين ( علي معلول الظهير الأيسر للأهلي ، وثنائي الزمالك ، حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري )

و للمرة الاولى تحضر الجنسية الموزمبيقية لقاءات القمة متمثلة في اللاعب ميكيسوني، واكثر الاجانب تسجيلا في الدوري منذ انطلاق المسابقة في الموسم الحالي هو بيرسي تاو برصيد هدفان.

وبالانتقال إلى أسلحة الأهلي والزمالك الهجومية والدفاعية فتتمثل في الأتي: 

أسلحة الأهلي الهجومية : بيرسي تاو ( هدفان ) – محمد شريف (هدف) – ميكيسوني – افشة – حسين الشحات – احمد عبد القادر ( هدف ) ، بينما تتمثل أوراق الزمالك الهجومية في : أوراق الزمالك الهجومية : احمد سيد زيزو ( هدفان ) – عمر السعيد ( هدفان ) – اشرف بن شرقي – يوسف اوباما – مصطفى فتحي.

أما عن الخطوط الدفاعية ، ففي الزمالك : محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي – احمد فتوح – طارق حامد ، وفي الأهلي : علي معلول ( هدف )– بدر بانون – ايمن اشرف – حمدي فتحي – اكرم توفيق – اليوديانج  

أما عن أبرز أرقام مواجهات الفريقين تتمثل في الأتي : 

التقيا الفريقين 122 مرة ، منهم 46 مرة انتصارا للأهلي و 27 فوزا للزمالك و كان التعادل حاضرا في 49 مواجهة بين القطبين.

أما عن عدد الأهداف فقد سجل المارد الأحمر في شباك غريمه التقليدي 152 هدف فيما سجل الزمالك 105 هدف ، ويعد عبد الكريم صقر لاعب الفريقين هو الهداف التاريخي للقمة برصيد 19 هدفا .

وعن الحراس الذين لم يتلقوا أي هزيمة من المنافس في تاريخ مواجهة القطبين فهما سمير محمد علي حارس الزمالك السابق – شريف اكرامي حارس الاهلي السابق.

الأهلى الزمالك موسيمانى باتريس كارتيرون الأهلي والزمالك

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