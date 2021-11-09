تفاصيل مبادرة برنامج على مسئوليتي مع الأورمان لعلاج مرضى العيون بالمجان.. فيديو

كشف اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، تفاصيل مبادرة تم إطلاقها مع الإعلامي أحمد موسى وبرنامج " على مسئوليتي " لعلاج مرضى العيون بالمجان .





وقال ممدوح شعبان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الأورمان تتعاون مع برنامج علي مسئوليتي وأي حالات تتواصل مع برنامج على مسئوليتي لإجراء عمليات عيون في أي مكان بالجمهورية ".

وأضاف ممدوح شعبان :" جمعية الأورمان لها باع كبير في إجراء عمليات العيون للكثير من غير القادرين في كافة أنحاء الجمهورية".

وتابع ممدوح شعبان :" سيتم البدء غدا في هذه المبادرة ويتم تلقي أي حالة تتواصل مع برنامج على مسئوليتي من كافة أنحاء الجمهورية ".

