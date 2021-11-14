بعد مصر للطيران.. إير كايرو تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية |صور

افتتحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، مكتب مبيعات بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة حسين شريف، والمدير العام التجاري للشركة، وذلك استمرارا للجهود التى تبذلها شركة اير كايرو في تعزيز تواجدها بالعديد من الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

وحضر من الجانب القطري، رئيس مجلس الإدارة لشركة ناصر بن خالد للسياحة والسفر، والوكيل العام لشركة اير كايرو بدولة قطر، والرئيس التنفيذي ومدير عام NBK للسفر والسياحة بالإضافة إلى ضيوف من ممثلي الطيران المدني وشركات الطيران والسياحة والصحافة.

الجدير بالذكر أن اير كايرو تسير رحلات مباشرة بين الدوحة وبعض المطارات المصرية بالوجه القبلي والبحري لتشجيع وزيادة الحركة بين البلدين إلى جانب إضافة رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة إلى اتفاقية المشاركة بالرمزالموقعة بين اير كايرو وشركة مصر للطيران.

تجدر الإشارة أيضا، إلى أن افتتاح شركة ايركايرو يأتي بعد أيام قليلة، من افتتاح الشركة الوطنية مصر للطيران، مكتبها الجديد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك علي هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو، الذي أقيم في الدوحة خلال الفترة ما بين 10 إلى 12 نوفمبر الحالي، في إطار سعي مصر للطيران لتطوير خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالاضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات.

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