عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد مصر للطيران.. إير كايرو تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية |صور

شركة ايركايرو
شركة ايركايرو

افتتحت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، مكتب مبيعات بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة حسين شريف، والمدير العام التجاري للشركة، وذلك استمرارا للجهود التى تبذلها شركة اير كايرو في تعزيز تواجدها بالعديد من الأسواق المحلية والعربية والعالمية.

 

وحضر من الجانب القطري، رئيس مجلس الإدارة لشركة ناصر بن خالد للسياحة والسفر، والوكيل العام لشركة اير كايرو بدولة قطر، والرئيس التنفيذي ومدير عام NBK للسفر والسياحة بالإضافة إلى ضيوف من ممثلي الطيران المدني وشركات الطيران والسياحة والصحافة.

 

الجدير بالذكر أن اير كايرو تسير رحلات مباشرة بين الدوحة وبعض المطارات المصرية بالوجه القبلي والبحري لتشجيع وزيادة الحركة بين البلدين إلى جانب إضافة رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى الدوحة إلى اتفاقية المشاركة بالرمزالموقعة بين اير كايرو وشركة مصر للطيران.

 

تجدر الإشارة أيضا، إلى أن افتتاح شركة ايركايرو يأتي بعد أيام قليلة، من افتتاح الشركة الوطنية مصر للطيران، مكتبها الجديد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك علي هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي الأكو، الذي أقيم في الدوحة خلال الفترة ما بين 10 إلى 12 نوفمبر الحالي، في إطار سعي مصر للطيران لتطوير خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالاضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير كافة خدمات السفر والحجوزات.

 

240121152_4355759267869202_4648338491067921031_n
240121152_4355759267869202_4648338491067921031_n
252060185_4355758964535899_2829769697882314051_n
252060185_4355758964535899_2829769697882314051_n
254579045_1790865417767194_8494716265176902116_n
254579045_1790865417767194_8494716265176902116_n
254895626_4355758607869268_3993040542130101627_n (1)
254895626_4355758607869268_3993040542130101627_n (1)
254895626_4355758607869268_3993040542130101627_n
254895626_4355758607869268_3993040542130101627_n
255546370_4355759107869218_3151561228112574912_n
255546370_4355759107869218_3151561228112574912_n
إيركايرو شركة ايركايرو وزارة الطيران وزارة الطيران المدني الدوحة مصر للطيران

ترشيحاتنا

وزير التعليم: زيادة مناهج 4 ابتدائي لـ 13 مادة "أكذوبة"

رئيس الوزراء: أعمال الإضاءة بقصر محمد علي صممت بحرفية لإبراز جمال الأثر

بعد فقدنها 80 كيلوجراما.. ندى رحمى تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير |شاهد

خبير تربوي يطالب التعليم بوضع خطة جديدة لتوزيع وتدريس مناهج 4 ابتدائي

واحد من ست معابد.. ديلي ميل تسلط الضوء على اكتشاف أثري مصري مذهل |صور

استبعاد عبد الله السعيد من معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

بريطانيا.. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار بـ ليفربول |فيديو

بعد جلسة ساخنة.. تأجيل محاكمة حنين حسام "فتاة التيك توك" لـ ٢٠ ديسمبر

قرار عاجل من السعودية بشأن مواطن تحرش بـ إمرأة داخل أحد المنازل

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

عامل نظافة.. بدايات لن تصدقها للملياردير «إيلون ماسك» أغنى رجل في العالم

أبرزهم عادل إمام ويسرا.. تعرف على الأعمار الحقيقية لنجوم الفن |صور

فيديو

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ