هاشتاج بيج رامي يتصدر الترند.. ومغردون: زواج مبارك وأنت حر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # بيج رامي بعد زواجه من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وأقامت حفلاً بإحدى فنادق الإسكندرية.

تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

و كان قد أكد محمد السبيعي، شقيق بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، صحة ارتباط شقيقه «بيج رامي» من زوجة ثانية من مدينة الإسكندرية وأقام حفلاً هناك بإحدى فنادق الإسكندرية، مشيراً إلى أنهم لم يحضروا الحفل.



وأضاف، محمد السبيعي، لـ «صدى البلد» أن شقيقه بيج رامي استشارهم برغبته في الارتباط من زوجته الثانية لكنهم جميعاً رفضوا أن يتزوج زيجة ثانية، لافتاً إلى أنه له أسبابه الخاصة التي يحتفظ بها، وفي النهاية قرر الارتباط على سنة الله ورسوله.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول زواج بطل مستر أولمبيا «بيج رامي»، وأن كثيراً من رواد السوشيال ميديا يروون أن بطل مستر أولمبيا لم يفعل شيئاً محرماً وأنه تزوج على سُنة الله ورسوله.