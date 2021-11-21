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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب عنيد.. رسالة شوبير لـ كيروش عقب إعلان قائمة المنتخب لكأس العرب

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لـ كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول، عقب إعلان قائمة المنتخب لـ بطولة كاس العرب أمس.

 

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر اثير “ اون سبورت اف ام ”، أن كيروش مدرب عنيد وينفذ ما يراه صحيحا فقط ، دون النظر لاي اعتبارات اخري مشددا انه ضم 10 للاعبين جدد للمنتخب في بطولة كاس العرب 

 

وأضاف أن هؤلاء اللاعبين كانوا بحاجه لبعض المباريات الودية ، لكسر رهبه المباريات الدولية ولكن لم يكون هناك ، مشددا أن هناك العديد من اللاعبين المميزين الذين كان يجب ضمهم على راسهم محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وطارق حامد. 

 

وأكد شوبير لـ كيروش ، أن الجماهير المصرية لن تتهاون في حال أخفق المنتخب في أي مباراة أو قدم أداء سيئا قائلا: " الحساب في مصر مش سهل وكيروش لازم يعرف كده .
 

وأضاف أن كيروش يتعامل مع بطولة كاس العرب كبطولة ودية، حيث أنه يرغب في الاستقرار على القائمة التي ستخوض بطولة كاس الأمم الافريقية مشددا ان بطولة كاس العرب " مش في دماغ كيروش.

 

وتابع ان تجربه ضم عمر مرموش للمنتخب ، وتألق اللاعب زادت من ثقه كيروش في تجربة للاعبين أخرين. 

 

وأكمل أنه تحدث مع كيروش قبل مباراة فيوتشر اف سي، حيث وضح له أنه دري الكرة المصرية بشكل دقيق وكانت له بعض الملاحظات على الملاعب وتنظيم المسابقات .

 

هل توجد أزمة؟ تطورات جديدة في ملف تجديد عقد معلول
 

وكشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، آخر المستجدات في ملف تجديد عقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي، مع الأهلي.

 

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الريمونتادا" على قناة المحور، إنه لا يوجد أية أزمات في ملف تجديد عقد علي معلول.

 

وأضاف: "تجديد عقد علي معلول في الأمتار الأخيرة بعد الاتفاق مع اللاعب".

 

ونجح الأهلي في استعادة صدارة الدوري المصري، بتحقيق الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم، بفوزه على المقاولون العرب بصعوبة، بهدف دون رد، على ستاد السلام، أمس، الجمعة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

 

وأحرز هدف الأهلي الوحيد حمدي فتحي في الدقيقة 66، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد المقاولون عند 4 نقاط في المركز العاشر.

الزمالك الأهلى المقاولون العرب سيد عبدالحفيظ شوبير طارق حامد علي معلول عمر مرموش كأس الأمم الافريقية

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