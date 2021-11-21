أحمد حمدي يتوج بـ كأس البطولة الكندية مع مونتريال للمرة الخامسة

تُوج فريق مونتريال إمباكت، المحترف ضمن صفوفه اللاعب أحمد حمدي، ببطولة كأس البطولة الكندية، بانتصاره على تورنتو بهدف نظيف في المباراة النهائية.

هدف المباراة الوحيد سجله روميل كويتو في الدقيقة 72، ليمنح فريقه البطولة.

وشارك المحترف أحمد حمدي، في المباراة مع فريقه مونتريال إمباكت بالكامل وسدد تسديدة وحيدة ومرر 37 تمريرة صحيحة لزملائه.

ويتأهل مونتريال للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة الكونكاكاف، ويعد هذا اللقب الخامس في تاريخ مونتريال بالبطولة، مقابل 7 مرات لتورنتو.

ولعب حمدي من قبل للأهلي ثم الجونة، قبل أن تتم إعارته لصفوف مونتريال، الذي ينافس أيضا في الدوري الأمريكي للمحترفين، وأعلن شراء اللاعب بشكل نهائى، الشهر الماضي.

