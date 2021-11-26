ليلى علوي عن احتفالية الكباش: لتاني مرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان

علقت الفنانة ليلى علوي على احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت ليلى علوي صورة لها بلوك فرعوني، مرتدية فستان باللون الزيتي، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون، وميك أب لوك بالألوان الترابية الرقيقة.

وعلقت ليلى علوي على الصورة كاتبة: "قادرين دايما نعمل الأحسن والأفضل، وأي تحدي قادرين نعديه.. النهارده لتاني مرة في فترة قصيرة بنبهر العالم وبننبهر احنا كمان، بننبهر كل يوم بحضارتنا اللي لحد النهارده بنكتشف فيها مقتنيات وثقافات وآثار مثيرة للاهتمام".



وأضافت ليلى علوي: "افتتاح مشرف لطريق الكباش بالأقصر، المدينة الحبيبة. أحاسيس مختلطة عليه مليانه فرحة وفخر ودموع وعزة، شكرا لكل القائمين على الحفل، حقيقي شغل عظيم ورائع، حفظ الله مصرنا، بحبك يا بلادي".

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

وعلق المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير، على احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلا: "الاحتفالية كانت بالنسبة لنا تحدي كبير جدا".

وأضاف "المرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك ورش عمل كبيرة، أدت لهذه النتيجة في النهاية"، لافتا: "عدد الكاميرات كان كبير جدا".



وأشار: "متواجد في مدينة الأقصر منذ شهر ونصف الإعداد لاحتفالية"، موضحا: "الآثار لها رهبة وهيبة عظيمة ومسئولية الحضارة كبيرة جدا، لأنها تقدم شكل مصر".



وأوضح المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير احتفالية طريق الكباش،: "استخدمنا أكثر من 64 كاميرا لخروج الاحتفالية بهذا الشكل"، مؤكدا: "أجرينا بروفات كثيرة قبل العرض.. والتنفيذ كان مصريا بنسبة 100%".