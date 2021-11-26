عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي عن احتفالية الكباش: لتاني مرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان

الفنانة ليلي علوي
الفنانة ليلي علوي

علقت الفنانة ليلى علوي على احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت ليلى علوي صورة لها بلوك فرعوني، مرتدية فستان باللون الزيتي، مع بعض الاكسسوارات ذهبية اللون، وميك أب لوك بالألوان الترابية الرقيقة.

 

وعلقت ليلى علوي على الصورة كاتبة: "قادرين دايما نعمل الأحسن والأفضل، وأي تحدي قادرين نعديه.. النهارده لتاني مرة في فترة قصيرة بنبهر العالم وبننبهر احنا كمان، بننبهر كل يوم بحضارتنا اللي لحد النهارده بنكتشف فيها مقتنيات وثقافات وآثار مثيرة للاهتمام".


وأضافت ليلى علوي: "افتتاح مشرف لطريق الكباش بالأقصر، المدينة الحبيبة. أحاسيس مختلطة عليه مليانه فرحة وفخر ودموع وعزة، شكرا لكل القائمين على الحفل، حقيقي شغل عظيم ورائع، حفظ الله مصرنا، بحبك يا بلادي".

 

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

أسماء أبو اليزيد تتصدر تويتر عقب افتتاح طريق الكباش.. ومغردون: هربانة من المتحف

 

وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

وعلق المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير، على احتفالية افتتاح طريق الكباش، قائلا: "الاحتفالية كانت بالنسبة لنا تحدي كبير جدا".

 

وأضاف "المرسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك ورش عمل كبيرة، أدت لهذه النتيجة في النهاية"، لافتا: "عدد الكاميرات كان كبير جدا".


وأشار: "متواجد في مدينة الأقصر منذ شهر ونصف الإعداد لاحتفالية"، موضحا: "الآثار لها رهبة وهيبة عظيمة ومسئولية الحضارة كبيرة جدا، لأنها تقدم شكل مصر".


وأوضح المخرج أحمد المرسي، مخرج ومدير تصوير احتفالية طريق الكباش،: "استخدمنا أكثر من 64 كاميرا لخروج الاحتفالية بهذا الشكل"، مؤكدا: "أجرينا بروفات كثيرة قبل العرض.. والتنفيذ كان مصريا بنسبة 100%".

 

الفنانة ليلى علوى ليلى علوي إحياء طريق الكباش الفرعونى احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش احتفالية افتتاح طريق الكباش

موضوعات متعلقة

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

شكرا لكل يد تعبت .. رامي رضوان يعلق علي افتتاحية طريق الكباش

أسماء أبو اليزيد تتصدر تويتر عقب افتتاح طريق الكباش.. ومغردون: هربانة من المتحف

نجلاء بدر عن احتفالية طريق الكباش: خدوا عيني شوفوا بيها مصر

ربنا يحميك يا ريس.. فيفي عبده تعلق علي احتفالية طريق الكباش

مصر بتبهر العالم.. محمد هنيدي يعلق على احتفالية طريق الكباش

وزيرة التخطيط عن احتفالية طريق الكباش: منتهى الفخر بتاريخ أجدادنا

ترشيحاتنا

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

حكم صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. الإفتاء يوضح

السجائر الإلكترونية.. كارثة فى انتظار مستخدميها

رئيس الاتحاد الإيفواري: لدينا ثأر مع منتخب مصر سنأخذه بالكاميرون.. والبطولة ستقام في موعدها بالكاميرون

رئيس الكاف يحسم الجدل حول الموقف النهائي لاقامة أمم افريقيا بالكاميرون ويتغزل في محمد صلاح

فضائل يوم الجمعة وأحكامها.. أعمال عظيمة للعتق من النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

محاولات لمهاجمة سد النهضة.. بيان عاجل من الجيش الإثيوبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ