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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش

الفنانة هايدي موسي
الفنانة هايدي موسي

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “هايدي موسي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب مشاركتها في افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

 

وتصدر اسم الفنانة هايدي موسي قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعيلقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مشاركة الفنانة هايدي موسي في افتتاحية طريق الكباش، كالآتي:

 

  • هايدى موسى والتميز والأبداع دائمًا.
  • ابداع و روعة في احتفالية #طريق_الكباش يعكس قيمة الحضارة الفرعونية بعرض مبهر يداعب احاسيس دفينة ويسافر بمشاهده آلاف السنين ليعيش ملحمة بصوت الفردوس #هايدي_موسى.
  • جميله ومتألقه دايما يا هايدي بنت المنصوره.

 

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وشهدت مدينة الأقصر مساء يوم الخميس، افتتاح طريق الكباش، بعد ترميمه وسط اهتمام عالمي واسع، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة.

 

ولأول مرة منذ ما يقرب 3500 سنة عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من ألف تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش ويربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

 

وأكدت الفنانة هايدي موسى، في تصريح خاص لصدى البلد فخرها بالمشاركة في افتتاح طريق الكباش.

 

وقالت هايدي موسى: "إحساس بالفخر فوق الوصف إن يتم اختيارى لهذا الحدث، مش هقدر أوصف إحساسي الذي لا  يقدر بوصف، الحدث كان عالميا وأكثر من 150 محطة تلفزيونية تقوم بتغطيته".

 

تابعت: "أوجه الشكر للموسيقار نادر العباسي هو من  رشحنى للحدث، وسعيدة لثقته بي ان أغني أنشودة حتشبسوت".

 

أضافت: "لم أختر غناء  الانشودة بل هى من اختارتنى، المايسترو وجد  المواصفات المناسبة بي ـ فحتشبسوت لم تكن  مجرد ملكة كانت ست بـ100 راجل" ، فكان لازم أتقمص شخصيتها في الحفل الموضوع لم يكن غناء فقط كان لازم يكون مختلفا وأتمني أن أكون قدرت أوصل دة للناس".

 

اختتمت:غناء الأوبرا كان جديدا علي  وكنت خائفة للغاية، ولكن بمجرد وقوفي أمام الميكروفون ووجود الموسيقار نادر العباسي طلع من جوايا حاجات مكنتش اتخيل انها موجودة عندى واني اغني أوبرالي،  سعيدة بالتجربة ولو فيه ملكة هجسد شخصيتها هتكون  حتشبسوت علشان حسيتها قريبه مني جدا وحبيتها".

 

الفنانة “هايدي موسي” هايدي موسي إحياء طريق الكباش الفرعونى احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش احتفالية طريق الكباش

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