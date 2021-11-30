السفير أحمد الفاضلي: أغلب وفيات كورونا في جنوب أفريقيا من كبار السن..فيديو

قال السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا، إن أغلب وفيات كورونا في جنوب أفريقيا من كبار السن.

وأضاف أحمد الفاضلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان الحالات الخاصة بالمتحور الجديد أوميكرون لم تصل للحد الذي يقلق، لكن الانتشار سريع بالنسبة للمتحور الجديد.

وتابع أحمد الفاضلي، ان أعداد إصابة كورونا في جنوب أفريقيا ليست كبيرة وخلال موجات كورونا الماضية في جنوب إفريقيا أصيب 3 مليون مواطن وتوفى 90 ألف مواطن فقط.

متفهمة للوضع

وأشار سفير مصر في جنوب أفريقيا إلى ان الحكومة في جنوب أفريقيا متفهمة للوضع، وتحترم قرارت الدول الأخرى