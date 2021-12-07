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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس وصفات .. حيل طبيعية لعلاج الهالات السوداء

الهالات السوداء
الهالات السوداء

يعتمد علاج الهالات السوداء تحت العين على معرفة السبب الأساسي للتمكن من حل المشكلة بشكل كامل ونهائي، ومع ذلك فإن هناك بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص منها بشكل أسرع بجانب العلاج.

نعرض أكثر الطرق الطبيعية شيوعًا فى علاج الهالات السوداء وفقا لما جاء في موقع “healthline” :

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ضعي ضمادة باردة 

يمكن أن يساعد الضغط البارد في تقليل التورم وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة وهذا يمكن أن يقلل من ظهور الانتفاخ ويساعد في القضاء على الهالات السوداء. لفّي بعض مكعبات الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعيها على عينيك.

 يمكنك أيضًا ترطيب منشفة بالماء البارد وتطبيقها على الجلد تحت عينيك لمدة 20 دقيقة للحصول على نفس التأثير وكرري هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد.
 

النوم

احصلي على قسط إضافي من النوم يمكن أن يساعد اللحاق بالنوم في تقليل ظهور الهالات السوداء، ويمكن أن يتسبب الحرمان من النوم في ظهور بشرتك شاحبة، ما يجعل الهالات السوداء أكثر وضوحًا. 

اسمحي لنفسك بالراحة لمدة سبع إلى ثماني ساعات لمنع ظهور الهالات السوداء.
 

ارفعي رأسك

 في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يلعب دورًا في إنتاج تلك الأكياس الداكنة تحت عينيك ، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هذا هو طريقة نومك وارفعي رأسك ببعض الوسائد لمنع تجمع السوائل تحت عينيك ما يجعلها تبدو منتفخة .


نقع في أكياس الشاي

يمكن أن يؤدي وضع أكياس الشاي البارد على عينيك إلى تحسين مظهرهما و يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقليص الأوعية الدموية وتقليل احتباس السوائل تحت الجلد. 

انقعي الشاي الأسود أو أكياس الشاي الأخضر في الماء الساخن لمدة خمس دقائق ودعيها تبرد في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة وبمجرد أن تبرد ضعي أكياس الشاي على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة وبعد الإزالة اشطفي عينيك بالماء البارد.
 

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