50 عاما على رحيل ملك التواشيح.. نجل الشيخ طه الفشني في حوار لـ صدى البلد: والدي أحيا فرح الملك فاروق بصحبة أم كلثوم وعبدالوهاب.. وسجل لإذاعة لندن العديد من التلاوات.. ويكشف حقيقة خلافه مع الشيخ رفعت

المستشار زين الفشني في حوار مع صدى البلد:

المنافسة بين قراء الرعيل الأول كانت شريفة

الشيخ رفعت أول قارئ في الإذاعة المصرية والشيخ طه الفشني ثالث قارئ



قال المستشار زين الفشني نجل القارئ الشيخ طه الفشني إن علاقة الشيخ طه الفشني بالشيخ محمد رفعت كانت علاقة حب وود واحترام لامثيل لها، مضيفًا : وكنت اسمع من والدي الشيخ طه الفشني يقول الشيخ رفعت شيخنا وجمعت بينهم السهرات الدينية، وكان الشيخ طه الفشني يتردد على الشيخ رفعت باستمرار فترة مرضه .



وأوضح المستشار زين الفشني خلال حواره مع صدى البلد، في الذكرى الـ 50 لوفاة الشيخ طه الفشني أن موضوع زواج أحد أبناء الشيخ رفعت إحدى بنات الشيخ طه الفشني وأن الأخير رفض ليس له اساس من الصحه وظل الشيخ طه الفشني يحيي ذكرى وفاة الشيخ رفعت حتى آخر أيام الشيخ طه وكان حسين محمد رفعت رحمه الله يدعو الشيخ طه لإحياء ذكرى والده والشيخ طه يلبى الدعوة فورا



بداية كيف كانت المنافسة بين قراء الرعيل الأول؟

المنافسة بين قراء الرعيل الأول كانت منافسة شريفة يسودها الاحترام المتبادل محبين لبعض كلا منهم مدرسه وأسلوبه عليهم رحمة الله جميعا.

حدثني عن علاقة الشيخ طه الفشني بالملك فاروق؟

في بداية حياة الشيخ طة الفشنى وحلاوة وعذوبة صوته قام بتسجيل أغنيتين لإحدى شركات الاسطوانات ونجحت نجاحا كبيرا إلا أن النزعة الدينية تغلبت وتفرغ لتلاوته القرآن الكريم وإنشاد القصائد النبوية الشريفة وبرع في الحسن واختارت الخاصه الملكيه لإحياء شهر رمضان المبارك في القصور الملكية ولمدة ٩ سنوات .

وكان الملك فاروق يستمع لتلاوته التي تستمر ٤٥ دقيقة وكان يعشق تلاوته وإنشاده وكان يدعوه كل عام لتناول طعام الإفطار في شهر رمضان على المائدة الملكية وكوكبة من العلماء كما هو ثابت من الدعوة الملكية.



الشيخ طة الفشنى أحيا فرح الملك فاروق مع السيدة ام كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب .



كيف كانت علاقة الشيخ الفشني بالشيخ محمد رفعت؟

علاقة الشيخ طه الفشني بالشيخ محمد رفعت فهي علاقة حب وود واحترام لامثيل لها وكنت اسمع من والدي الشيخ طه الفشني يقول الشيخ رفعت شيخنا وجمعت بينهم السهرات الدينية وكان الشيخ طه الفشني يتردد على الشيخ رفعت باستمرار فترة مرضه أما عن موضوع زواج احد أبناء الشيخ رفعت إحدى بنات الشيخ طه الفشني وان الأخير رفض فليس له أساس من الصحة وظل الشيخ طه الفشني يحيي ذكرى وفاه الشيخ رفعت حتى آخر أيام الشيخ طه وكان حسين محمد رفعت رحمه الله يدعو الشيخ طه لإحياء ذكرى والده والشيخ طه يلبى الدعوة فورا



كم عدد الدول التي سجل فيها الشيخ الفشني؟

الشيخ رفعت اول قارئ في الإذاعة المصرية والشيخ طه الفشني ثالث قارئ والتحق بالإذاعة قارئ من الطبقة الأولى الممتازة وكان له إذاعتين في الأسبوع في المساء كما هو ثابت بمجلة الإذاعة المرسلة يومي السبت والأربعاء والشيخ طه الفشني له تسجيلات قرآنية بجميع الدول العربية وسجل لاذاعة لندن العديد من التلاوات تذاع حتى الآن وكذلك في العديد من الدول الإسلامية وكرمه الملوك والرؤساء ونال نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس حسني مبارك واهداه الزعيم جمال عبد الناصر طبق من الفضة الخالصة ممهور بتوقيع ومنحه تنكو عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا وسام الدوله التقديري من الطبقة الأولى وامبراطور إيران وسام الدولة من الطبقة الأولى وكرمه الملك إدريس السنوسي باستضافته بالقصر الملكي ومنحه المزيد من الهدايا الذهبية وكذلك رؤساء سوريا وتونس والمغرب خلاف تكريمات الملك فاروق وسجل للسعودية تلاوات قرآنية الدقيقة ب ٣ جنيهات ذهب عام ١٩٥٣ .



حدثني عن صفات الشيخ الفشني؟

وكان الشيخ طه الفشني خفيف الظل محب لأهله حتى آخر لحظة في حياته ولقبته ام كلثوم بلقب ملك القصائد النبوية ومحبيه لقبوه بكروان التلاوة القرآنية و وصفوه انه لايوجد احد يستطيع محاكاة الشيخ طه الفشني في تلاوته للقرآن الكريم ولأول مرة يخضع صوت الشيخ طه الفشني للبحث العلمي وحصلت الأستاذة رحاب الشربيني بمعهد الموسيقى العربيه بالمنصوره على درجة الماجستير عن إمكانيات صوت الشيخ طه .

