بسبب لعب الكرة.. مصرع طفل غرقا بالرياح التوفيقي فى بنها

لقى طفل مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام قرية جمجرة الجديدة بمدينة بنها، أثناء لعب الكرة، حيث سقطت الكرة فى المياه وعندما نزل لاحضارها سقط غارقا وجرفه التيار وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

فيما تكثف قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية من جهودها للعثور على جثة الطفل.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز بنها، يفيد ورود بلاغا بغرق طفل في مياة الرياح التوفيقى بمنطقة جمجرة الجديدة دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الانقاذ النهرى لمكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الطفل يدعى "ا ه م"، 10 سنوات كان يلعب فسقطت الكرة في المياه، فنزل وراءها لاحضارها فانزلقت قدماه وجرفه التيار ولقى مصرعه غرقا.



من ناحية أخرى، صرحت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها ، بعد أن سقطت من الطابق الثاني أثناء نشر الغسيل في البلكونة ببنها، بعد توقيع الكشف الطبى لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها إشارة من مستشفى بنها العام بوصول "ح ع م" ٣٠ سنة ربة منزل جثة هامدة.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة كانت تقوم بنشر الغسيل من شقتها بالطابق الثانى، فاختل توازنها وسقطت على الأرض ولقيت مصرعها وتم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، التى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.