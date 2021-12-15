موعد نهائي بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

تنطلق مساء السبت المقبل ١٨ ديسمبر مباراة نهائي بطولة كأس العرب علي استاد البيت في قطر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم تحديد طرفي مباراة النهائي عقب انتهاء مباريات نصف النهائي بين مصر وتونس و الجزائر وقطر.

وستذاع المباراة النهائية عبر قنوات الكأس القطرية واون تايم سبورت.

اعلامى جزائري: مواجهة مصر وتونس تكتيكية والندية شعار لقاء الخضر وقطر

وأكد الإعلامي عابد بشير خليل بجريدة النصر الجزائرية أن مواجهات المربع الذهبي صعب التكهن بالنتائج الخاصة بها.



ويلتقى منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب تونس فيما يواجه منتخب قطر نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم الأربعاء.

قال الإعلامي الجزائري في تصريحات خاصة لصدى البلد:

التكهن بنتيجة مباراتي المربع الذهبي في الكأس العربية "صعب"، بالنظر إلى تقارب مستويات المنتخبات الأربعة (مصر-تونس، الجزائر-قطر )، وتقديمهم لوجه طيب للغاية في المباريات السابقة، وتأهلهم إلى هذا الدور لأكبر دليل على الوجه الممتاز الذي قدموه منذ انطلاق الدورة.

أضاف : مواجهة مصر أمام تونس ستكون "تكتيكية بامتياز"، خاصة وأن كل مدرب سواء كيروش أو منذر الكبير، سيحاول استغلال ربع فرصة للانقضاض على الآخر، ويعلم المدربان جيدا أن أي خطأ طيلة التسعين دقيقة، حتى ولو كان بسيطا، فإن ذلك يعني الإقصاء.

أتوقع مستوى كبير من الجانبين، لأن منتخبات شمال إفريقيا أثبتت علو كعبها في الدورة، بدليل تأهل ثلاث منتخبات دفعة واحدة إلى النصف النهائي.

تابع : الشيء المميز في المباراة هو معرفة لاعبي المنتخبين لحقيقة مستويات بعضهم البعض، لاسيما وأن المنتخب التونسي يضم في صفوفه ثنائي الزمالك والأهلي الجزيري وعلي معلول على التوالي.

نأمل مشاهدة مباراة في القمة بين منتخبين عريقين، يضمان في صفوفهما أحسن اللاعبين المتألقين في الدوريات العربية.

وقال ايضا: أما عن المباراة الثانية بين الجزائر وقطر، فإننا سنشاهد ندية كبيرة بين المنتخبين، بداية من صافرة البداية لغاية إطلاق الحكم نهاية المباراة، ويبقى الخوف كله من المستوى البدني الذي سيظهر به "محاربو الصحراء"، لاسيما بعد لعب 120 دقيقة في المباراة الماضية أمام المغرب، وفي ظل عدم التأكد من مشاركة المتألق بلايلي يوسف وقلب الهجوم بونجاح.

اشار الى أن المنتخب القطري لا يريد تفويت فرصة بلوغ النهائي، خاصة وأن الدورة تجرى بأرضه وتحت تشجيع الآلاف من أنصاره، وسيحاول تأكيد قوته من جديد، خاصة وأنه تأهل إلى هذا الدور عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه بخماسية نظيفة في المباراة الماضية أمام الإمارات.

لفت إلى أن أهم شيء تحقق في الدورة عودة الروابط المتينة بين الشعوب العربية، بالإضافة إلى نجاح دولة قطر في خطف الأضواء، بفضل التنظيم العالمي للدورة، وتأكيدها عن نيتها في تنظيم أسطوري لكأس العالم 2022.