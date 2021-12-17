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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزارة الرياضة بالكاميرون: بطولة أفريقيا ستقام ولا نقاش في ذلك.. فيديو

كأس الأمم الافريقية
كأس الأمم الافريقية

قال إيزيكال بواثي مدير الإعلام والتواصل بوزارة الرياضة الكاميرونية، إن بلاده على أتم استعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 9 يناير لـ6 فبراير.

وأضاف إيزيكال، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 1: "الكاميرون على أتم الاستعداد لاستضافة كأس الأمم الأفريقية اكثر من أي وقت مضى، وعلى صعيد البروتوكول الصحي نحن جاهزون تماما، لأنه وفقا للاشتراطات الصحية سيكون أقل من 50 % من سعة الاستاد سيشهد حضورا جماهيريا فقط".

وعلق على الحضور الجماهيري: "طلبنا من كاف أن يكون الحضور الجماهيري كاملا في الملعب، ولكن بسبب الاشتراطات الصحية فمازال الموضوع قيد النقاش بين الكاميرون والاتحاد الأفريقي، حتى الآن ما هو مؤكد أن 50 % من سعة الاستاد سيشهد تواجد الجمهور".

وأشار إلى أن ما ينقص الكاميرون هو بعض المساحات التي يجب ان تكون خضراء في محيط الاستاد الرئيسي الذي يستضيف الافتتاح، ويتم العمل على ذلك حاليا، وبعض الطرق المحيطة بالاستاد في نطاق الـ20 كليو متر، والتي تحتاج إلى رصف.

وأكمل: "أما بالنسبة للاستاد الرئيسي نفسه داخليا، فأرض الملعب وغرف الملابس والمدرجات وكل شيء على أكمل وجه، فتأجيل البطولة أو إلغائها هو أمر خارج النقاش".

وأضاف: "هناك من يحرض على عدم إقامة البطولة بالكاميرون، ولكننا نركز في استعداداتنا وأن نكون جاهزون لاستقبال البطولة، ومن خلال الزيارات المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الأفريقي كنا على يقين بأن البطولة ستقام في الكاميرون، واليوم كل المؤشرات تقول أن البطولة ستكون في الكاميرون فلا مجال للنقاش والشك في هذا الأمر".

وضرب مدير الإعلام بوزارة الإعلام الكاميرونية مثالا بإنجلترا: "إنجلترا هي أكبر بؤرة تفشي لكورونا، إنجلترا سجلت أكبر عدد من الإصابات منذ يومين للمرة الأولى من بداية الجائحة، ورغم ذلك الدوري الإنجليزي يُلعب بشكل طبيعي، أما نحن فالكاميرون الوضع هادئ، ولا مقارنة بين الكاميرون وإنجلترا"

وأضاف: "الدوريات الأوروبية الكبرى المباريات تلعب بانتظام مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، نراقب كل شيء، ونسير في نفس الاتجاه الذي يسير فيه العالم، نعم هناك شائعات، ولكن لم نستمع إلى ذلك ولم نحاول حتى مناقشته فيما بيننا في الكاميرون".

وعن الوضع الصحي في الكاميرون، قال: "أؤكد لكم أن الكاميرون واحدة من البلدان الأفريقية التي تشهد أرقاما أقل في إصابات كورونا والوفيات، وهذا مثبت من خلال أرقام منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد أي قلق بشأن ذلك، فالوضع في الكاميرون مطمئن صحيا، كل من يحضر للكاميرون يخضع لاختيار PCR، ولن يدخل الكاميرون أي فرد مصاب بفيروس كورونا".

واختتم حديثه عن رأيه في المنتخبات الأقرب للتتويج باللقب: "الكاميرون بالطبع، والجزائر حامل اللقب فريق رائع، والسنغال أيضا في وجود ساديو ماني، بالإضافة إلى مصر".

إيزيكال بواثي وزارة الرياضة الكاميرونية كأس الأمم الافريقية البروتوكول الصحي الاتحاد الافريقي انجلترا

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