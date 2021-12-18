خدمات التقاضي عن بعد .. بعد توجيهات الرئيس بتوسيع استخدام التكنولوجيا في المحاكم.. نرصد المُنجز في مشروع "عدالة مصر الرقمية"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بالمستشار عمر مروان وزير العدل منذ أيام بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم.

توجيهات الرئيس السيسي جاءت بهدف المساهمة في سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة.

وزارة العدل كانت بدأت منذ عامين بتنفيذ توجيهات سابقة للرئيس السيسي بشأن تطوير نظام التقاضي ليتناسب مع التطورات الإلكترونية التي يشهدها العالم الان، حيث أطلقت الوزارة مشروعها بعنوان "عدالة مصر الرقمية"، والذي يستهدف تفعيل التقاضي الإلكتروني عبر صور وخدمات مختلفة تتيحها المحاكم والجهات التابعة لوزارة العدل.



المستشار عمر مروان وزير العدل قدم للرئيس السيسي خلال الاجتماع، ثمار مشروع وزارة العدل في تطوير نظم العدالة والخطط المستهدف تطبيقها للانتهاء من مشروع العدالة الرقمية.

"صدى البلد" اطلعت على ما تم إنجازه في إطار منظومة التقاضي الإلكتروني ورصدته في هذا التقرير .

في البداية دور العدالة شهدت تطورا وتغير كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك حتى تستطيع أن تواكب التطور التكنولوجى الرهيب الذى يشهده العالم خلال هذه الفترة، بجانب ثورة إنشائية كبيرة انعكست على المباني والخدمات بوزارة العدل والهيئات التابعة لها .



تجديد الحبس عن بعد

الثورة التكنولوجية التي شهدتها دور العدالة.. شملت مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بعدد 252 سجن عمومي و مركزي، وتم من خلاله نظر قرارات تجديد حبس المتهمين عن بعد، عبر دائرة تلفزيونية، حيث يكون المتهم في السجن والقاضي في المحكمة ويتم عقد الجلسة عبر الفيديو كونفرانس وصدور قرارت الحبس دون حضور المتهم.



إقامة الدعوى عن بعد



المشروع الثاني الذي انتهت من تنفيذه وزارة العدل يتمثل في إقامة الدعوى المدنية عن بعد، عبر خاصية تتيحها الوزارة عبر الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.

ووضعت وزارة العدل خطوات للاستفادة من هذه الخدمة تتمثل فى الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية.. وبعدها إنشاء حساب على البوابة من خلال إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار البطاقة، واسم الوالدة، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تعيين كلمة سر جديدة خاصة بك.



بعد ذلك الدخول إلى الحساب الجديد الذي قمت بإنشائه من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي قمت بإنشائها سابقًا،ثم الضغط على زر القائمة الرئيسية واختيار المحاكم.

مجرد الضغط على زر المحاكم سيظهر لك خدمة إقامة دعوى مدنية، بعد ذلك عليك إدخال درجة المحكمة واسم المحكمة ونوع الجدول واسم الدعوى، وتتبعها بإدخال بيانات المدعين من الاسم ونوع المدعي وصفته وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان، ثم إدخال بيانات المدعى عليهم من الاسم ونوع المدعى عليه وصفته والرقم القومي وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان وكذلك إدخال بيانات التوكيل من رقم التوكيل والسنة ومكتب التوثيق.

وبعدها يعرض التطبيق البيانات لمراجعتها وإمكان تعديلها أو حذفها قبل التأكيد على صحة البيانات المدخلة بشكل نهائي وإدخال موضوع الدعوى والطلبات بشكل تفصيلي.

بعد كل هذه البيانات سيظهر لك بعد ذلك نسخة من صحيفة الدعوى ويطلب منك التطبيق بعد ذلك تحميلها، والتوقيع عليها بمداد غير الحبر الأسود وعمل مسح ضوئي لها بعد التوقيع ثم إعادة تحميلها مرة أخرى على الموقع، كما يطلب منك التطبيق رفع ملفات القضية مع كتابة نوع المرفق واسمه.

و بعد رفع المستندات الكاملة والمطلوبة تقوم الجهات المختصة بمراجعتها وإرسال إشعار لك عبر حسابك على المنصة يفيدك بأخر التطورات.

وتضمن المرحلة الأخيرة دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية والتي تتم من خلال البطاقات الائتمانية أو شبكة شركات التحصيل مثل مصاري وفوري وأمان،فمع العلم انه في حال اختيار شركات التحصيل يتم الحصول على كود صالح لعدد من الساعات يتم من خلاله التوجه إلى أقرب منفذ للشركة ودفع الرسوم والحصول على إيصال بالسداد.



إصدار الشهادات عن بعد

مشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم 5 محافظات، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضى من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها،او السفر إلى محافظة أخرى لاستخراج هذه الشهادة.



بدأت وزارة العدل تنفيذ هذا المشروع في شهر أبريل 2021، حيث يهدف المشروع الى إتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية، يتم نشرها في المحاكم والوزارات والنقابات المهنية والأندية الرياضية.

وتصدر هذه الوحدات حاليا 67 نوع شهادة من شهادات المحاكم الاقتصادية وشهادة من واقع الجدول من محكمة شمال القاهرة وشرق الإسكندرية الابتدائيتين، و11 وحدة موجودة حاليا بمحافظات القاهرة الجيزة الإسكندرية القليوبية البحيرة.

تأمين الوثائق والمحررات

أطلقت وزارة العدل مشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة تضمن عدم تزويرها و حوكمة إجراءات تداولها كما تتم اليوم التجارب على مشروع تحويل الكلام الى نص مكتوب و حقق نتائج مبشرة .



تحرير توكيل عن بعد

أطلقت وزارة العدل خدمة أرغب في عمل توكيل على جميع الهواتف الذكية، حيث يستطيع المواطن الحصول على جميع خدمات التطبيق المتاحة، بتحميله من خلال المتجر الإلكتروني store«App، فضلا عن استمرار تفعيل الخدمة بالنسبة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد.

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدِم ونوع المحرر.

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة والتي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناًء على بيانات مؤكدة.



خدمات الكترونية أخرى

كما أطلقت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني خدمات أخرى تتيح للمواطنين الاستعلام إلكترونيا عن رول الجلسة وموقف الدعوى ورول الدعوى ووجود استئناف من عدمه.



طفرة انشائية

الثورة التي شهدتها وزارة العدل لم تقتصر على كونها ثورة تكنولوجية فقط، بل إن مباني الوزارة والهيئات التابعة لها تشهد مع تولى الرئيس السيسي طفرة كبيرة ، حيث تم رفع كفاءة 329 محكمة و 230 مقر شهر عقاري و ميكنة 305 فرع توثيق واضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية استخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري و التوثيق المتنقل فضلا عن خدمة الفروع المتميزة في 3 محافظات."