ذاهبون للأسوأ .. تحذير شديد اللهجة لـ بري بشأن الأوضاع في لبنان

حذر رئيس المجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مؤكدا أن عدم التحرك سريعاً يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ.

وقال بري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور والاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية يُعد أمرا طبيعيا، كما من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات.

كما اوضح أن الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة، متوقعاً أن يصدر قرار المجلس الدستوري غداً الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير، وهذا من شأنه أن يفرض ديناميات جديدة أياً يكون القرار .

ولفت الرئيس بري إلى أن ثمة حراكاً جدياً لإيجاد مخارج، مبينا أن ملف الأزمة الحكومية يراوح مكانه، داعياً في المقابل إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكماً.