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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد في ليفربول بشأن محمد صلاح.. هل يستمر بالفريق؟

محمد صلاح
محمد صلاح

فاجأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح بقرار جديد بعد المحادثة الغاضبة التي حدثت بينهما خلال مباراة الريدز الماضية أمام وست هام في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

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أكد موقع «ليفربول إيكو» الشهير أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول سيستقبل النجم المصري محمد صلاح في مكتبه.

وأضاف أن محمد صلاح يمكنه أن يقول كل ما يريد خلال هذا الاجتماع الطارئ.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن الدولي المصري محمد صلاح يريد تمديد عقده لمدة عام واحد إضافي على الأقل.

 

وأكدت صحيفة «ذا أثلتيك» البريطانية أن محمد صلاح لم يطلب الرحيل مطلقًا من إدارة ليفربول ومن المحتمل أن يستمر مع الفريق لموسم آخر.

الجدير بالذكر أن حدثت مشادة قوية بين صلاح وكلوب خلال مباراة ليفربول الماضية أمام وست هام يونايتد في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

كلوب محمد صلاح

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