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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على المكرمين في حفل ختام الإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

يختتم مساء اليوم ، مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير دورته العاشرة ، وذلك علي مسرح سيد درويش بدار الاوبرا المصرية بالاسكندرية . 

ومن المقرر ان يشهد حفل ختام الاسكندرية للفيلم القصير  تكريم عدد من الشخصيات السينمائية البارزة ، ومنها المصور والمخرج إسلام كمال، والذي وشاركت أعماله في العديد من المهرجانات الدولية المميزة، مثال: مهرجان برلين السينمائي، مهرجان روتردام الدولي السينمائي، مهرجان جيلافا للفيلم الوثائقي إلى جانب العديد من المهرجانات المحلية والعربية.
 

الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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وثاني  المكرمين هو منفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي، الذي كانت بدايته بفيلم "إسكندرية كمان وكمان" ثم توالت الأعمال من أفلام (المهاجر - المصير - سكوت هانصور - السلم والثعبان - الراجل الابيض المتوسط - عسكر في المعسكر - حليم - ويجا - علي سبايسي - شيكمارا - ابراهيم الابيض - المسافر) ومسلسلات (لحظات حرجة - مجنون ليلي - الجماعة الجزء الأول)، ومنذ عام 2011، وهو يركز في عمله على تصنيع التروكاج لمعظم الأفلام والمسلسلات، وهو فن صناعة الخدع السينمائية.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية ونقابة المهن السينمائية.

 

الاسكندرية للفيلم القصير الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية دار الاوبرا المصرية سيد درويش مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير مهرجان الاسكندرية محمد محمود محمد سعدون مسرح سيد درويش وزارة الثقافة

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