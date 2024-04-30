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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع سير الأعمال في محور النعناعية وطريق كفور بلشاي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجوله في السابعة صباحا لمتابعة سير الاعمال في محور النعناعية وطريق كفور بلشان فضلا عن تفقد محيط الكنائس استعدادا لعيد القيامة ،وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

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بدأت الجولة بمتابعة سير الأعمال بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات الذي يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، حيث يتم فرد التربة الزلطية أسفل طبقة السن بمحور كفر الزيات. 
واستمرت الجولة بمتابعة استمرار الاعمال في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي بكفر الزيات - بسيون بطول اجمالي ٢١٠٠ م ابتداء من نهاية المرصوف حديثا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى امام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧,٥ م ،مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

واكد المحافظ ان رصف الطريق اتى استجابة لمطالب أهالي القرية بعد معاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق مشيرا إلى أهمية الطريق كمحور مروري هام يربط بين مركزي كفر الزيات وبسيون .

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واختتم المحافظ الجولة بتفقد محيط كنيسة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الزيات مؤكدا على تكثيف  أعمال النظافة بمحيط الكنائس وغسيل الأرصفة، بالإضافة إلى تزيين الحدائق وكذلك رفع كافة الإشغالات و اجراء الصيانة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح بالإضافة إلى تمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس.


وأكد المحافظ استمرار الجولات الميدانية لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد القيامة المجيد مشيرا إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة للاطمئنان على جاهزية كافة الشوارع لاستقبال عيد القيامة المجيد .

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الإجراءات اللازمة استراتيجية التنمية المستدامة استراتيجية التنمية اذ الإجراءات اللازمة الخدمات المقدمة للمواطن الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة الحملة المكبرة اتخاذ الإجراءات اللازمة

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