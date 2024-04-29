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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستعرض نتائج الحملة المكبرة للجنة مراقبة الأسواق والمخابز بطنطا

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

أستعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء ، بالاضافة الى حملات رؤساء المراكز والمدن والأحياء على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى، تنفيذا لتوجيهات المحافظ خلال اجتماعة الصباحي والذي شدد فيه على تكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

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حيث قامت هيئة سلامة الغذاء بضبط ٣٠٠ كيلو توابل منتهيه الصلاحيه ومخلل به اعفان وحشرات وتحرير ٣ اقرارات اعدام منتجات منتهيه الصلاحيه و ٦ محاضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء، وقامت مباحث التموين بضبط ١٠,١٧٥ طن وعدد ٦٠ محضر تمويني متنوعا بين سلع غذائية مغشوشة ، نقص اوزان الخبز ، خبز غير مطابق للمواصفات ،سلع مجهولة المصدر ، عدم اعلان عن السعر.
كما قامت بتحرير ٩محاضر عدم حمل شهاده صحيه و ٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار المنتجات الغذائيه و محضر ضبط ١٠٠ لتر سولار مدعم يستخدم في غير الأغراض المخصص لها.
وقامت مديرية التموين بضبط عدد ٣٥كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الادمي. 
و ١٠٠ كيلو زيت طعام اولين مجهول المصدر وبدون بيانات و تحرير عدد ٤ محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار بالإضافة الو تحرير عدد ٢٥ محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار.
وقامت  اللجنه بالمرور  على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار.

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وأكد محافظ الغربية، استمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، وسيتم التعامل بحسم مع كل مخالف مشيرا الى استمرار الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وتنفيذ قرار تخفيض اسعار السلع إلى جانب الالتزام بالمعايير الصحية المطلوبة، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

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