"مستقبل وطن" بالمحافظات.. احتفالية لتكريم أبناء الشهداء وتكريم طالبة مخترعة أبرز فعاليات الحزب اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأحد، سواء احتفالية لتكريم أبناء الشهداء، وتكريم طالبة مخترعة، وتلقي طلبات وشكاوي مواطنين متنوعة، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وتواصل مبادرة "حياتك تهمنا" بتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والاحياء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

البداية فى محافظة الجيزة، شهدت أمانات حزب مستقبل وطن بمختلف مراكز وأقسام المحافظة انتشار موسع، حيث تواصلت الحملات المكثفة سواء الثابتة أو المتنقلة بالتعاون مع نواب الحزب لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا بالبدرشين والعياط وأبو النمرس والحوامدية والطالبية وأطفيح، وبالتوازي تولت أمانة البدرشين متابعة جهود تجريد الطرق المؤدية لقرى المركز، وشهد مركز منشأة القناطر تنظيم أمانة الحزب احتفالية كبرى لتكريم أبناء الشهداء بالتعاون مع الإدارة التعليمية، وبخلاف تلك الجهود نظمت أمانة التدريب والتثقيف أولى دوراتها لتدريب المدربين على مهارات وبرامج التنمية البشرية.

وفي محافظة الإسكندرية، أقامت أمانة مركز المنتزه بالحزب، حفل ختام مسابقة أوائل الطلبة بإدارتي المنتزه التعليمية وبرج بمراحلها الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتم تسليم الدروع للقيادات التعليمية في الإدارتين ومشرفي المدارس، والموجهين العموم للمواد المختلفة، فضلا عن شهادات التقدير والمكافأة المالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل إدارة.

وفي محافظة الفيوم، تواصلت جهود أمانة الحزب، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب، حيث تم توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء من خلال فرق عمل الحزب، ففي مركز سنورس تم التوزيع بقرية التوفيقية بالوحدة المحلية نقاليفة، كذلك اهدت أمانة الحزب بمركز طامية مايقرب من 100 شنطة بها مواد غذائية جافة علي المستحقين بأحياء طامية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، وعلي جانب آخر وتقديرا من أمانة مركز اطسا بالحزب للمبدعين، بتكريم سعاد مصطفي الطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني بنت قرية دفنو مخترعة الثلاجة الموفرة للطاقة وتعمل بدون كهرباء وقدموا لها درعا وشهادة تقدير باسم الحزب وهدايا قيمة، يأتي ذلك تأكيدا علي اهتمام الحزب بصغار المبدعين وتقديم كافة وسائل الدعم لهم تقديرا لموهبتهم وتشجيعا لهم علي استمرار إبداعهم.

وفي محافظة الإسماعيلية، انطلقت التصفيات النهائية في مسابقة أوائل الطلبة، التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مركز الإسماعيلية، وتنافس 6 مدارس ابتدائية، و6 مدارس اعدادية.

وفي محافظة كفر الشيخ، واصلت أمانة الحزب، استقبال المواطنين للقاء النواب يومين من كل أسبوع، لتلقي عدداً من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي تضمنت نقل وندب وطلبات خاصة بالتضامن الاجتماعي والصحة وشكاوى متنوعة سيتم بحثها مع الجهات المختصة ومتابعتها.

وفى محافظة البحر الأحمر، شهدت منافسة مسابقة اوائل الطلبة على المرحلة الاعدادية بمدينة الغردقة بين مدارس الإدارة المكونة من 27 مدرسة للمرحلة الاعدادية بأجمالي 270 طالب وطالبة بمدينة الغردقة، بقاعة الهضبة بمدينة الغردقة وفازت مدرسة الجيل الصاعد بالمركز الاول علي مستوي ادارة الغردقة التعليمية بالمرحلة الابتدائية.

كما استضافت أمانة الحزب بالمحافظة، بطولة "تحيا مصر" للبولينج بالتعاون مع منطقة البحر الأحمر للبولينج بمركز الغردقة الدولي للبولينج، حيث سيتم لعب عدد 6 جيم لكل لاعب وسيتم تغيير الخطوط كل 2 جيم دعما لمبدأ تكافئ الفرص مشيراَ ان المشاركين في البطولة من جميع أندية مصر علي مستوي الجمهورية تمهيداَ للبطولة القارية القادمة، وتأتي البطولة للمساهمة في تحقيق تنمية سياحية بالمحافظة الساحلية، وتنشيط الرياضة.

وفي محافظة مطروح، اختتمت أمانة مركز مطروح، اليوم فعاليات مسابقة اوائل الطلبة، لمرحلتي الإعدادية والابتدائية، بفوز مدرسة الروضة الخاصة، لمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة الروضة الخاصة المرحلة الإعدادية.

وفى محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، فى قرية "الموهوب"، والقرى التابعة لها بالمركز، وجرى تنفيذها بمقر الوحدة المحلية للقرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية.

فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

وفي محافظة أسوان، واصلت أمانة مركز دراو، الفعاليات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة في ختام ماراثون المرحلة الابتدائية، حيث تنافس 4 مدراس، وفازت مدرسة الشيخ عامر الجديدة بالمركز الأول، كما تنافس 4 مدارس للمرحلة الثانوية وفازت مدرسة توشكي الثانوية بالمركز الأول، وتم توزيع الجوائز المركز الأول والثاني على مستوى المركز.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.