قبل أمم إفريقيا.. إصابة نجم منتخب تونس بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الاثنين، عن إصابة اللاعب الدولي وجدي كشريدة بفيروس كورونا المستجد.

ويشارك كشريدة المحترف في نادي ساليرنيتانا الإيطالي، في المعسكر التدريبي للمنتخب الذي بدأ منذ أمس الأحد استعدادا لنهائيات كأس أمم افريقيا المقررة في الكاميرون.

وأوضح الاتحاد أن نتيجة تحليل اللاعب جاءت إيجابية خلال اختبارات كوفيد 19 التي خضع لها جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري مع انطلاق المعسكر التدريبي.

وسيمكث كشريدة في العزل الصحي وسيبقى تحت المراقبة الطبية إلى حين شفائه، وفق ما ذكره الاتحاد على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكان وجدي كشريدة تلقى الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.