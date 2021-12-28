معنديش مشكلة..أحمد السقا يتحدث عن زوجته ويكشف حقيقة انفصالهما مرتين.. تفاصيل

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حل النجم أحمد السقا ضيفا على لـ برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش، وتحدث عن زوجته بعد تصريحاتها عن انفصالهما مرتين .

وقال أحمد السقا :" المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال".

وأضاف:" زوجتي لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عاما، وهي أكثر انسان جدع معي".

واختتم :" الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس مضيفا: " أنا ممكن أفني حياتي علشان مراتي وأولادي وممكن أموت علشانهم معنديش أي مشكلة خالص.

السقا : تعرضت للموت نحو 6 مرات

وقال أحمد السقا :" تعرضت للموت نحو 6 مرات كان آخرهما منذ عام مضى عندما انقلبت سيارتي على الطريق الصحراوي ولكن الله نجاني ولم أصدق بعدها أنني على قيد الحياة".

أضاف :" لا أستسلم ولكنني لا أعاند القدر ومؤمن بشده بأن كل شيء بيد الله."

فيديو ترويجي للحلقة:

نشرت الصفحة الرسمية لـ برنامج “ABtalks ” للإعلامي أنس بوخش ، فيديو ترويجي لحلقة الفنان أحمد السقا، وذلك عبر موقع "إنستجرام".

وحكى "السقا" خلال البرومو أنه مر بتجربة الموت وقال: «لا أحب أن أعاند القدر ولما نمت وصحيت ومش مصدق إني عايش، واللي حصل بكل المقاييس كان لازم أكون ميت، لكن ربنا سبحانه وتعالي شايف أن ليا عمر».

وكان قد قال أحمد السقا: «ممكن أفني حياتي علشان مراتي وولادي، أنا ممكن أموت علشانهم معنديش مشكلة خلاص».

طلاق أحمد السقا ومها الصغير:

يذكر أن كشفت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، عن مفاجأة صادمة للجمهور.

وقالت “مها”: “أنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات قائلة، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.

وأضافت “مها”، “اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت اسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي”.

مها الصغير تكشف عن معاناتها من مرض مناعي عنيف

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي.

وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جرام.

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.