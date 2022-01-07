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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيلات كهربائية عشوائية تهدد أرواح الأطفال بقرية بني صالح الفيوم

الاسلاك تمر على المنازل
الاسلاك تمر على المنازل وتهدد الاهالى بالخطر

تلقى موقع صدى البلد الاخباري، استغاثة عاجلة يناشد فيها الأهالي قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم،  الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإيجاد حل سريع لانقاذهم من اسلاك أعمدة الإنارة والتي بدورها تقوم بصعق ابنائهم من الأسلاك الكهربائية الموجودة تحديداً بجوار أرض مدرسه أحمد فوزي العزايزي الثانويه كما نناشد رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة .


أكد الاهالى بأن الاسلاك  الكهربائية  و معلقه علي حوائط واخشاب بنسبة إرتفاع بسيط حوالي متر ونصف فقط وكل يوم بتسقط  علي الأرض واليوم سقطت علي  اطفال في الشارع بتلعب وأطفال بتروح مدارس وخطر الكهرباء لا يحمد عقباه.

 

ونطالب المسئولين بإنقاذ أولادنا وأرواحنا قبل وقوع الكارثة ونحتاج الي رفع الأسلاك عن الاطفال والسيارات الماره من المنطقة والمشكلة الأكبر أنه في متناول الاطفال ونحن نعيش في رعب رهيب علي أنفسنا.

 

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الفيوم توصيلات عشوائية ارواح الاطفال بنى صالح

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