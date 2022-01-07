الأرصاد الجوية البحرينية تعلن عن حالة الطقس اليوم

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية بأن الطقس المتوقع اليوم الجمعة، في مملكة البحرين سيكون باردًا مع بعض السحب أحيانًا ولكنه معتدل خلال النهار.

وقالت الأرصاد البحرينية، إن الرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

وكان رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك أليستر أمس الخميس، أكد أن مملكة البحرين تسير وفق الأطر الدولية فيما يتصل بمجال حقوق الإنسان.



وأوضح أليستر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن البحرين شريك مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث تلعب البحرين دورا محوريا وبناءً في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع البحرين العام الماضي، وهذه الاتفاقية هي القاعدة للانطلاق لمراحل أخرى متقدمة، حيث تتضمن أطر تعاون في العديد من المجالات ومن ضمنها التجارة والأعمال، والطاقة، وحقوق الانسان، والعلاقات الخارجية والكثير من مجالات التعاون الأخرى الممكنة.



وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقوية العلاقات بينه وبين جميع دول العالم، ليس بغرض الدفاع عن شؤونه ومصالحه فقط، ولكن كذلك المصالح المشتركة وأيضا بناء علاقات بناءة مبنية على التعددية والتعاون بشكل يساهم في جعل الاتحاد الأوروبي أكثر فعالية في سياساته الخارجية، مثمنا الخطوات الهامة التي اتخذتها البحرين في سبيل تطوير العلاقات والسياسات الخارجية.