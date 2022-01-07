العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي مطلوب

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي مطلوب وفق المادة 4 إرهاب.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وفق السومرية نيوز، أنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية المتمثلة ب اس ف٣ لمش٧٥ بالتنسيق مع اس اللواء وشعبة استخبارات فق١٦ من إلقاء القبض على الارهابي عمار فارس احمد عجم الحديدي اثناء دخوله إلى قاطع المسؤولية والمطلوب وفق المادة ٤ إرهاب".

وكان قد شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا في الأسواق المحلية العراقية.

وسجلت أسعار بيع الدولار فى العراق، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.

وكان قد أعلن العراق، تسجيل أولى الاصابات بمتحور "أوميكرون" لمواطنين عائدين من السفر ودبلوماسيين أجانب.