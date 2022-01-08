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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجهول الهوية.. تشريح جثة شاب عثر عليها بمياه النيل ببولاق أبو العلا

جثة
جثة

كلفت جهات التحقيق، مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة شاب عثر عليها بمياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة، وذلك لبيان أسباب الوفاة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة لبيان هوية الشاب المتوفي، واعداد تقرير مفصل بذلك.

ومن جانبهم يكثف رجال مباحث القاهرة جهودهم لسرعة كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة شاب غريق مجهول الهوية، عثر عليه بكامل ملابسه في مياه النيل بمنطقة بولاق أبو العلا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب الغريق.

كما قررت النيابة العامة أخذ بصمات المتوفى ومطابقتها بالبصمات لدى مصلحة الأمن العام وتصوير الجثة وتعميمها على أقسام الشرطة للبحث عن مواصفاته في محاضر التغيب، في محاولة للتعرف عليه، تمهيدا لاستدعاء أفراد أسرته وسماع أقوالهم حول الواقعة.
تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم أحمد التحيوي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة.

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعه الانتقال والفحص بعد ان تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة من المياه.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو ملابسه من أي أوراق تدل على هويته، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصلحة الطب الشرعي تشريح جثة جثة شاب الوفاة غريق

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