ميدو: محمد صلاح طلب إزالة اللافتة الخاصة به في نادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو عن تواصل محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، مع مسؤولين كبار في الدولة من أجل إزالة اللافتة الخاصة به بنادي الزمالك، وهو ما حدث بالفعل.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد صلاح بلغ مسؤولين كبار في الدولة، وأبلغهم باستيائه من اللافتة التي حملت اسمه على إحدى حدائق نادي الزمالك".



أضاف: "محمد صلاح يرى أنه محبوب بالنسبة لجماهير مصر بالكامل، لذلك فكرة تصنيفه كزملكاوي وظهور اسمه على لافتة في إحدى الحدائق بالنادي أمر لا يرضيه".



وتابع: "هذا الحديث على مسؤوليتي، محمد صلاح خلال معسكر منتخب مصر الوطني، أبلغ المسؤولين بأن يطالبوا نادي الزمالك بإزالة اللافتة، وبالفعل تم التواصل مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وتم إزالة اللافتة".



وختم حديثه قائلا: "محمد صلاح لا يريد أن يتصنف على كونه زملكاوي أو أهلاوي، فضلا عن الأمور التسويقية الخاصة به فهو يأتي له إعلانات لمجرد استخدام اسمه بملايين، ومسؤولي الزمالك لم يتواصلوا مع وكيل أعمال صلاح كي يرفعون تلك اللافتة، وما تحدث به صلاح أمر طبيعي، فهو ليس لاعبا في نادي الزمالك، ولم يتواصل الزمالك قبل تعليق اللافتة مع صلاح أو وكيله وهذا الطبيعي".