خطط غذائية للتعافي من الأنفلونزا وبناء المناعة

يعاني الكثير من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والسعال والبرد، وقد يكون السبب في ذلك هو التغيرات الموسمية إلى جانب عدم كفاية أوقات الوجبات.

في حين أنه من الضروري أخذ قسط كافٍ من الراحة مع الأدوية للتعافي بشكل أسرع ، ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا للغاية في عملية الشفاء بأكملها، لذلك ، يرى الخبراء أن الوقت قد حان لتناول الطعام بشكل صحيح وعقلي لاستعادة صحتك بالإضافة إلى بناء وتحسين المناعة لدرء الأمراض المستقبلية وفقا لـ indianexpree

وفيما يلي الحميات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التعافي من الأنفلونزا وبناء المناعة على مدى فترة طويلة.

يجب علي الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد 19 و الأنفلونزا ، التأكد من تناول أدويتك مع مكملات الزنك وفيتامين سي.

إليك نموذج خطة النظام الغذائي.

عند الاستيقاظ

الزنجبيل والفلفل الأسود وشاي مع حفنة من المكسرات المنقوعة (5 لوز ، 1 تين ، 3-4 حبات زبيب)

وجبة افطار

بيض وخبز محمص

منتصف الوجبة

التفاح بالقرفة

غداء

دجاج بالكاري او لحم مع تناول الشوربة

ارز او توست

المغرب

حساء الخضار أو حساء شوربة شوفان

وجبة عشاء

خضروات موسمية هندية ، دجاج مشوي ، سمك مشوي أرز بني

* النظام الغذائي الذي يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

تناول الأطعمة التي تساعد في صحة الأمعاء حيث ان 70-80 في المائة من جهاز المناعة يعيش في الأمعاء لذلك يجب الاهتمام بالأطعمة جيدا

* إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

صباح يوم الاستيقاظ

ماء فاتر + ليمون

تليها

عصير الخضار الأخضر (يمكن أن يضيف فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح أو البرتقال لتحلية العصير بشكل طبيعي بدلاً من السكر) يمكن أن يضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الغني بفيتامين سي (مضادات الأكسدة) للمساعدة في المناعة

وجبة افطار

مزيج من الكربوهيدرات + البروتين مع الدهون الجيدة يعمل بشكل أفضل لتثبيت مستويات السكر في الدم

الأرز البني مع البيض ومكمل بروتين الحليب البيض

منتصف الصباح

يمكن إضافة فاكهة غنية بالالياف مثل التفاح والبرتقال والبابايا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المضغوط + رشة فلفل أسود + رشة مسحوق كركم

غداء

جرب ماء القرفة أو خل التفاح في الماء الفاتر