عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطط غذائية للتعافي من الأنفلونزا وبناء المناعة

انفلونزا
انفلونزا

 يعاني الكثير من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والسعال والبرد، وقد يكون السبب في ذلك هو التغيرات الموسمية إلى جانب عدم كفاية أوقات الوجبات. 

في حين أنه من الضروري أخذ قسط كافٍ من الراحة مع الأدوية للتعافي بشكل أسرع ، ويلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا للغاية في عملية الشفاء بأكملها، لذلك ، يرى الخبراء أن الوقت قد حان لتناول الطعام بشكل صحيح وعقلي لاستعادة صحتك بالإضافة إلى بناء وتحسين المناعة لدرء الأمراض المستقبلية وفقا لـ indianexpree

وفيما يلي الحميات الغذائية التي يمكن أن تساعد في التعافي من الأنفلونزا وبناء المناعة على مدى فترة طويلة.

يجب علي  الأشخاص الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد 19 و الأنفلونزا ، التأكد من تناول أدويتك مع مكملات الزنك وفيتامين سي.

لا تتجاهلها.. 6 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك والآخرين من الانفلونزا

هل يتعارض لقاح إنفلونزا مع كورونا.. ومتى يتم تناوله بأمان

إليك نموذج خطة النظام الغذائي.

عند الاستيقاظ

الزنجبيل والفلفل الأسود وشاي مع حفنة من المكسرات المنقوعة (5 لوز ، 1 تين ، 3-4 حبات زبيب)

وجبة افطار

بيض وخبز محمص  

منتصف الوجبة

التفاح بالقرفة

غداء

دجاج بالكاري او لحم مع تناول الشوربة 

ارز او توست 

المغرب

حساء الخضار أو حساء شوربة شوفان

وجبة عشاء

خضروات موسمية هندية ، دجاج مشوي ، سمك مشوي  أرز بني

 

* النظام الغذائي الذي يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم

تناول الأطعمة التي تساعد في صحة الأمعاء حيث ان 70-80 في المائة من جهاز المناعة يعيش في الأمعاء لذلك يجب الاهتمام بالأطعمة جيدا
* إضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

صباح يوم الاستيقاظ

ماء فاتر + ليمون

تليها

عصير الخضار الأخضر (يمكن أن يضيف فاكهة غنية بالألياف مثل التفاح أو البرتقال لتحلية العصير بشكل طبيعي بدلاً من السكر) يمكن أن يضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الغني بفيتامين سي (مضادات الأكسدة) للمساعدة في المناعة

وجبة افطار

مزيج من الكربوهيدرات + البروتين مع الدهون الجيدة يعمل بشكل أفضل لتثبيت مستويات السكر في الدم

الأرز البني مع البيض ومكمل  بروتين الحليب البيض

منتصف الصباح

يمكن إضافة فاكهة غنية بالالياف مثل التفاح والبرتقال والبابايا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند المضغوط + رشة فلفل أسود + رشة مسحوق كركم 

غداء

جرب ماء القرفة أو خل التفاح في الماء الفاتر

الأنفلونزا بناء المناعة خطة النظام الغذائي النظام الغذائي

ترشيحاتنا

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

هواوي تحدد موعد إطلاق النسخة العالمية من سلسلة Huawei P50

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟.. مستشار المفتي يجيب

الكشف عن عارض جديد يدل على الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

وزير الرى: الكفاءة هي المعيار الأساسى في اختيار قيادات الوزارة

الأرصاد: الطقس بارد اليوم على القاهرة وانخفاض الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

فيديو

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

دار الأيتام كانت مثالية.. تعليق وزيرة التضامن على قضية محمد الأمين

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ