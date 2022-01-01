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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتجاهلها.. 6 خطوات يجب اتباعها لحماية نفسك والآخرين من الانفلونزا

الانفلونزا
الانفلونزا

عادة ما يكون التهاب الحلق وسيلان الأنف من أولى علامات الزكام والإصابة بـ الانفلونزا ، يليه السعال والعطس، يتعافى معظم الناس في حوالي 7-10 أيام. 

ويمكنك المساعدة في تقليل خطر إصابتك بـ الانفلونزا: اغسل يديك كثيرًا ، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى ، ولا تلمس وجهك بأيدٍ غير مغسولة.

لا يوجد علاج الانفلونزا، للشعور بالتحسن ، يجب أن تحصل على قسط كبير من الراحة وتشرب الكثير من السوائل، قد تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف الأعراض ولكنها لن تساعد في التخلص من الانفلونزا بشكل أسرع. 

 

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إذا كنت مصابًا بـ الانفلونزا ، فعليك اتباع هذه النصائح للمساعدة في منع انتشاره للآخرين:

1- ابق في المنزل وأنت مريض وأبقِ الأطفال خارج المدرسة أو الرعاية النهارية أثناء مرضهم.
2- تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين ، مثل العناق أو التقبيل أو المصافحة.
3- ابتعد عن الناس قبل السعال أو العطس.
4- قم بالسعال والعطس في منديل ورقي ثم قم برميها بعيدًا ، أو قم بالسعال والعطس في كم قميصك العلوي ، مع تغطية فمك وأنفك بالكامل.
5- اغسل يديك بعد السعال أو العطس أو تنظيف أنفك.
6- عقم الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر ، مثل الألعاب ومقابض الأبواب والأجهزة المحمولة.
 

 

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