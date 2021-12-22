أبرزها البقاء بالمنزل.. 10 طرق للوقاية من الإنفلونزا

تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا ، مع دخول فصل الشتاء ويبقى أصحاب المناعة الضعيفة والأطفال، من أكثر الفئات عرضة لنزلات البرد والأنفلونزا، لذا فإننا بحاجة بعض النصائح البسيطة التي يمكنها أن تساهم في الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا .

نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

وقدم موقع “piedmont” بعض النصائح التي يمكنك من خلالها المساعدة في منع الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد والتي يكثر حدوثها في فصل الشتاء، ومن أبرزها ما يلي :





- احصل على لقاح الإنفلونزا :

استشر طبيبك بشأن الحصول على لقاح الأنفلونزا هذا العام؛ ويعتبر التطعيم ضد فيروس الإنفلونزا متاح في عيادات الأطباء والصيدليات ، لذلك احصل على اللقاح في وقت مبكر من الموسم.



- اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ :

في كل مرة تقوم بالمصافحة مع أشخاص أخرين اغسل يديك بعد ذلك؛ حيث يعد غسل يديك قبل الأكل ولمس وجهك طريقة حاسمة لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا الضارة.



- تجنب لمس عينيك وفمك :

ويمكن أن تصيبك جراثيم البرد والإنفلونزا بسهولة من خلال عينيك وفمك، لذا لابد من غسل يديك قبل ان تلامس وجهك .



- احصل على قسط كاف من النوم :

ويمكن أن يضعف الحرمان من النوم جهاز المناعة ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، لذا يجب على الأقل النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.



- ممارسة التمارين :

لا يقتصر الأمر على ممارسة التمارين الرياضية بشكل جيد لنظام القلب والأوعية الدموية وإدارة الوزن ، بل إن الحفاظ على لياقتك يعزز مناعتك ويساعدك على إدارة مستويات التوتر لديك ، وهو أمر مهم للبقاء بصحة جيدة في موسم الأنفلونزا.

نصائح للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا



- احتفظ بـ معقم اليدين في متناول يدك :

لتلك الأوقات التي لا يتوفر فيها الماء والصابون. إذا كنت خارج المنزل ، فاحتفظ بزجاجة من المطهر الذي يحتوي على الكحول في حقيبتك أو جيبك للتخلص من الجراثيم أثناء التنقل.



- تجنب قضم أظافرك :

و يمكن للجراثيم ان تتكاثر تحت أظافرك، لذا فإن قضم أظافرك هو مجرد طريقة أخرى للإصابة بفيروس البرد أو الأنفلونزا.



- تجنب التعامل مع الأشخاص المرضى :

وإذا كان هناك شخص ما يسعل أو يعطس ، فاحفظ مسافة بينك وبينه. وبالمثل ، إذا كنت مريضًا ومُعديًا ، خذ وقتًا للراحة في المنزل حتى تتحسن ولا تنشر الجراثيم لمن تتعامل معهم.



- إتباع نظامًا غذائيًا صحيًا :

ويعتبر إتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين، أمر مهم للغاية للحفاظ على وزنك، بالإضافة إلى انه مفيد للغاية لتعزيز الجهاز المناعي، لذا احصل على العناصر الغذائية الحيوية اليومية من الفواكه والخضروات للحفاظ على مناعتك قوية.



- شرب الكثير من الماء :

.شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء يطرد السموم من جسمك ويحافظ على صحتك؛ حيث إن الحفاظ على رطوبة الجسم مهمة بنفس القدر من أجل التعافي.