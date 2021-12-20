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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 طرق بسيطة وفعالة للتغلب على نزلات البرد في الشتاء

الانفلونزا
الانفلونزا

نزلات البرد والأنفلونزا من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويمكن أن يؤثر الطقس على أكثر من حالتك المزاجية ، فدرجات الحرارة الباردة يمكن أن تعرض صحتك للخطر أيضًا. 

كما إن درجات الحرارة الباردة تزيد من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، فضلا عن أمراض الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ، هم أكثر عرضة للخطر. 

 

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كيف تحمي نفسك من الأنفلونزا 

أنت أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية عندما تكون مصابًا بمرض مثل الأنفلونزا ، وإذا كنت مصابًا بمرض في القلب ، فمن المرجح أن تصاب بمضاعفات الإنفلونزا، لذلك من الجيد أن تحصل على لقاح الإنفلونزا السنوي ولقاح المكورات الرئوية إذا كنت مؤهلاً. 

ترطيب الجسم

في الشتاء بشكل عام ينخفض ​​مستوى استهلاكك اليومي من الماء، بسبب الجو البارد لا نشعر بالعطش فلا نشرب الكثير من الماء، وهذا ما عليك تجنبه هذا الموسم.

ويساعد الماء على طرد السموم من الجسم ويمنعنا من الإصابة بالأنفلونزا، لذا حتى إذا كنت تريد البقاء بصحة جيدة، اشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء في اليوم، يمكنك حتى تناول الحساء ومرق العظام لرفع مستوى تناول السوائل.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

سوف يساعدك على الحصول على كمية وفيرة من العناصر الغذائية والحفاظ على لياقتك وتجنب الإابة بالأنفلونزا، انتبه بشكل خاص لمستويات تناول الزنك وفيتامين د، وتساعد هاتان المغذيتان على تعزيز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض، وعليك أن تتناول المزيد من الخضار الورقية والحبوب الكاملة والمكسرات والفواكه.

 

الأنفلونزا النوبات القلبية السكتات الدماغية امراض الشتاء اخبار الصحة

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