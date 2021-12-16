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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حارب أمراض الشتاء الشائعة مثل الألم والبرد.. باتباع هذه النصائح

صدى البلد

في الشتاء، عادة ما تظهر مجموعة من المشاكل الصحية التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم. من بينها نزلات البرد وآلام المفاصل (للأشخاص في سن معينة).

 ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أنه يمكن علاجها وأنك تحتاج فقط إلى اتباع بعض القواعد لضمان تجربة موسم شتاء صحية ومريحة ، مليئة بالاحتفالات واللقاءات وما إلى ذلك.

 فيجب أن تكون أكثر حذراً وأن تتخذ التدابير اللازمة لتجنب الأمراض الموسمية في الشتاء.

طرق الوقاية من الأمراض وعلاجها


1. نزلات البرد: تعني الأيام القصيرة والليالي الطويلة في الشتاء كمية أقل من التعرض لأشعة الشمس ونسبة أقل من فيتامين د الطبيعي - مما يساعد في تقوية جهاز المناعة. هذا يجعلنا أكثر عرضة للإصابة. ينتقل فيروس البرد أيضًا بشكل أسرع في البرد.

الوقاية: يوصى بزيادة تناول النظام الغذائي السليم والراحة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على دفء جسمك لتقليل مخاطر الإصابة بنزلات البرد.


2. التهاب الحلق: وهو عدوى بكتيرية تصيب الحلق واللوزتين. هو مرض شائع يسببه الطقس البارد عند الأطفال في الفئة العمرية من 5-15 سنة. العناية الشتوية للأطفال مهمة لمنعها.

 

الوقاية: اشرب المزيد من السوائل الدافئة خلال الموسم ، وحافظ على رطوبتك ، واغسل يديك بشكل متكرر ، وتغرغر عند الشعور بألم طفيف في الحلق ، واحصل على قسط مناسب من الراحة.

آلام المفاصل: تظهر غالباً عند مرضى التهاب المفاصل. يمكن أن يؤدي الانخفاض المفاجئ في درجة الحرارة إلى آلام المفاصل مما يؤدي إلى عدم الحركة في بعض الحالات. تأكد من ارتداء ملابس دافئة. مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على دفء جسمك.

"خلال فصل الشتاء ، قد تفقد الدافع لممارسة الرياضة والبقاء بصحة جيدة. قد يؤدي هذا إلى ضعف جهاز المناعة "، كما يقول نيكاوادي ، مضيفًا أنه من الأفضل اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

اغسل يديك بشكل متكرر: إنها أكثر خطوات الوقاية من الأمراض شيوعًا. لمنع انتشار الجراثيم أثناء الجائحة ، يجب عليك دائمًا غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدام معقم لليدين يحتوي على 60 في المائة على الأقل من الكحول لتنظيف اليدين قبل وبعد:

- لمس عينيك أو أنفك أو فمك
- لمس قناعك
- دخول مكان عام ومغادرته
- لمس عنصر أو سطح قد يلمسه أشخاص آخرون بشكل متكرر ، مثل مقابض الأبواب أو الطاولات أو مضخات الغاز أو عربات التسوق أو الأجهزة الإلكترونية سجلات / شاشات الصراف.

* أضف فيتامين سي إلى نظامك الغذائي: فهو يقوي جهاز المناعة ويساعد على محاربة أعراض البرد والإنفلونزا وأمراض الشتاء الشائعة الأخرى. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن تضيف إلى نظامك الغذائي أفضل الأطعمة لفصل الشتاء للابتعاد عن الأنفلونزا.

* اشرب شاي الأعشاب: شرب شاي الأعشاب مثل البابونج  يمكن أن يريح جسمك ويساعدك على الراحة بشكل أفضل.

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