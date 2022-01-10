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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

تريزيجيه
تريزيجيه

أصبح البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فى حيرة كبيرة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة نيجيريا فى افتتاح مباريات الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

وتأتي حيرة كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر في ظل المستويات الجيدة التي ظهر عليها اللاعبون في التدريبات والصراع الكبير بينهما لحجز مقعد أساسي في تشكيل الفراعنة أمام النسور النيجيرية .

ويعد مركز الجناح الهجومي الأيسر أكثر المراكز، التي يوجد بها صراع كبير بين عدد من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل المنتخب وعلى رأسهم عمر مرموش ومحمود تريزيجيه ورمضان صبحي .

وفاجأ تريزيجيه الجميع بمستوى فني مميز خلال تدريبات المنتخب على مدار اليومين الماضيين وهو ما أدى إلى دخوله فى الحسابات الفنية بقوة رغم عودته من إصابة بقطع ى الرباط الصليبي قبل عدة أسابيع

ويخوض منتخب مصر، مهمة صعبة في افتتاح مشواره بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، حين يواجه نيجيريا، غدًا الثلاثاء، على ملعب رومدي أدجيا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

يذكر أن منتخب الفراعنة هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية، برصيد 7 مرات، آخرها عام 2010.

كارلوس كيروش كأس الأمم الافريقية منتخب مصر كيروش تريزيجيه

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