بيت السحيمي يبدأ اختبارات القبول بمدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي

بدأت اختبارات القبول التحريرية، بمركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، للمتقدمين بمدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، يوم الأربعاء 12 يناير والتي تستمر حتي 17 من يناير الجاري، ويعقبها المرحلة الثانية وفيها يتم عقد مقابلة شخصية لمن اجتاز الاختبار التحريري.

وكان قطاع الصندوق قد أعلن في نوفمبر الماضي عن تدشين مدرسة خضير البورسعيدي للخط العربي، ليكون مقرها بيت السحيمي، وعقب الإعلان عن التقديم للدراسة تقدم 650 فردا للالتحاق بالمدرسة.

الجدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، حيث يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

صون الهوية

ويأتي تدشين مدرسة خضير البورسعيدي ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم احد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، وتهدف إلى خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة