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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"أطلس الخفاء" أحدث أعمال الكاتبة منصورة عز الدين عن دار الشروق

صدى البلد

يصدر عن دار الشروق قريبا رواية"أطلس الخفاء" للكاتبة منصورة عز الدين، ومن المقرر أن تشارك في معرض القاهرة للكتاب المقبل في دورته الـ 53.

تعقيدات العقل البشري

في «أطلس الخفاء» نجد أنفسنا في رحلة داخل عقل مراد؛ بطل الرواية المثير للحيرة والتساؤلات. نقترب من حياته وهواجسه، ونقرأ تدويناته متسائلين عن الحدود التي ينتهي عندها الواقع كما نألفه لتبدأ تخوم المخيلة، كما نتساءل عن تعقيدات العقل البشري وقدرته على الإفلات والارتحال صوب المُفارِق وغير المألوف.

«أطلس الخفاء» رواية عن بطل وحيد، لكنّ ذاكرته مرآة تنعكس عليها شخصيات أخرى تَقَاطَع معها سواءً في حياته أو استبصاراته. هي أيضًا عن مأزق أن نكون وحيدين ومسكونين بالأماكن والناس في الوقت نفسه، ربما لهذا يمكن لكلٍ منا أن يرى لمحة من ذاته في مراد.

أطلس الخفاء دار الشروق الكاتبة منصورة عز الدين معرض القاهرة للكتاب

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