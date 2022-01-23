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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلمانية بريطانية تعلن طردها من وظيفة وزارية بسبب "إسلامها"

صدى البلد

قالت نائبة برلمانية بريطانية إنها طُردت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون جزئياً لأن عقيدتها الإسلامية كانت تجعل زملائها غير مرتاحين، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تايمز.

نصرت غني، 49 عامًا، التي فقدت وظيفتها كوزيرة نقل صغيرة في فبراير 2020، قالت للصحيفة إن "سوطًا" - منفذ الانضباط البرلماني - قد أبلغها أن إسلاها قضية ضمن موضوع إقالتها.

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لم يكن هناك رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون في داونينج ستريت، لكن مارك سبنسر، رئيس السوط في الحكومة، قال إنه كان الشخص في قلب مزاعم غني.

وقال على تويتر "هذه الاتهامات باطلة تماما واعتبرها تشهيرية. لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي قط".

وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيلتقي بالشرطة لمناقشة الاتهامات بأن سياط الحكومة حاولوا 'ابتزاز' نواب يشتبه في محاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

نائبة بريطانيا جونسون نصرت غني داونينج ستريت

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