وزيرة خارجية بريطانيا تزور روسيا فبراير المقبل

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي قوله: "استفسرت وزيرة الخارجية البريطانية عن فرصة السفر لموسكو لإجراء محادثات مع (سيرجي) لافروف (وزير الخارجية الروسي). ووافقت موسكو على أن تكون الزيارة في فبراير".



ومن المنتظر أن تجري وزيرة الخارجية البريطانية مباحثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو، وفق الوكالة الروسية.

وتأتي الزيارة المزمعة وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا.

ولم تحقق محادثات جرت بين لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي بشأن هذا الموضوع، تقدما، لكنهما اتفقا على مواصلة الحوار لحل الأزمة التي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

وتبدي بريطانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قلقا عميقا إزاء الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، وأنذرت هذه الدول روسيا بعواقب اقتصادية وخيمة إن هي هاجمتها.



وتنفي روسيا أنها تعتزم غزو أوكرانيا لكنها تطالب بضمانات أمنية ملزمة قانونا من جانب الولايات المتحدة وحلف الأطلسي.