نجوم دافعوا عن منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم أصحاب ولا أعز .. تعرف عليهم

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

إليسا

غردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: “ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات، ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟”.

وتابعت :" بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر.. المنصة ما إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس.. أنا شخصيا كتير حبتو ".

نشوى مصطفى

قالت نشوى مصطفى: " هو إحنا مينفعش نختلف بصوت واطي، يعني لازم اختلافنا يبقي دوشة في كل اختلافنا في الرأي، على أي موضوع بنتحول أهلى وزمالك، ومنتهي العصبية وعدم التحضر بصراحة، يا سيدنا كل حد بيكون وجهة نظره، حسب تكوينه النفسي وحسب المحيط اللي اتربى فيه وحسب قناعات دماغه، ليه عايزني أبقى نسخة منك.

وأضافت نشوى مصطفى: اعلن قناعاتك بس متزعلش مني لو أنا رأيي مختلف، اختلافنا لا هيخليك أحسن مني ولا هيخليني أحسن منك، يا ساتر هو إحنا هنفضل عالم تالت كده على طول، مينفعش نبقي على مستوى تحضر الناس اللي فوق، قولولي بقي ياترى ايه الموضوع الجديد اللي هنتخانق عليه، الخناقة اللي فاتت التلات أيام بتوعها خلصوا".

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور، في الصورة برفقة الفنانة مني زكي، والتي علقت على الصورة : "أداء رائع كالعادة".

غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق، على دعم الفنانة منى زكى بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بالإنستجرام وعلقت عليه :"مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا ".

وأضافت غادة عبد الرازق :" بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة".

بينما جهت الفنانة منى زكي، رسالة شكر لفريق عمل فيلم “أصحاب ولا أعز”، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”، وكتبت منى زكي، :" لي الفخر اني عملت مع كل شخص في هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويمتعهم".

فيلم أصحاب ولا أعز



تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.