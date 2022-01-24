دار الشروق تصدر رواية أطلس الخفاء للكاتبة منصورة عز الدين

أصدرت دار الشروق رواية "أطلس الخفاء" للأديبة منصورة عز الدين، وتشارك الرواية ضمن الإصدارات الحديثة في جناح دار الشروق قاعة 1 جناح B17 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.



إفلات وارتحال



وأصبحت رواية "أطلس الخفاء" للأديبة منصورة عز الدين، متوفرة في جميع فروع مكتبات الشروق والمكتبات الكبرى.



في «أطلس الخفاء» نجد أنفسنا في رحلة داخل عقل مراد؛ بطل الرواية المثير للحيرة والتساؤلات. نقترب من حياته وهواجسه، ونقرأ تدويناته متسائلين عن الحدود التي ينتهي عندها الواقع كما نألفه لتبدأ تخوم المخيلة، كما نتساءل عن تعقيدات العقل البشري وقدرته على الإفلات والارتحال صوب المُفارِق وغير المألوف.



و«أطلس الخفاء» رواية عن بطل وحيد، لكنّ ذاكرته مرآة تنعكس عليها شخصيات أخرى تَقَاطَع معها سواءً في حياته أو استبصاراته. هي أيضًا عن مأزق أن نكون وحيدين ومسكونين بالأماكن والناس في الوقت نفسه، ربما لهذا يمكن لكلٍ منا أن يرى لمحة من ذاته في مراد.

منصورة عز الدين؛ كاتبة وروائية مصرية، صدر لها 5 روايات و3 مجموعات قصصية. وصلت روايتها «وراء الفردوس» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية 2010، كما فازت روايتها «جبل الزمرد» بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014، كما وصلت مجموعتها القصصية «مأوى الغياب» إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018، والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد؛ فرع الآداب لعام 2020، ودخلت روايتها «بساتين البصرة» في القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية عام 2021، وتُرجمت أعمالها إلى أكثر من 10 لغات.