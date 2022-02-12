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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خسر 7 فقط..

81 مباراة.. كشف حساب موسيماني مع الأهلي قبل مواجهة الهلال السعودي

موسيماني
موسيماني

يلتقى في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق الهلال السعودي للمنافسة على المركز الثالث في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.

 

وخسر المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أمام نظيره فريق بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين فيما تلقى زعيم اسيا فريق الهلال السعودي هزيمة أمام نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد في نص نصف نهائي مونديال الأندية.

 

ويعتبر الجنوب افريقي بيتسو موسيماني ملك المواجهات الكبرى مع الأهلي منذ وصوله في أكتوبر 2020 على المستوى المحلي والقاري والعالمي.

 

وينافس النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني علي الميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي.

 

صدى البلد يسلط الضوء على كشف حساب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي منذ قدومه في شهر أكتوبر عام 2020 لقيادة الشياطين الحمر.

 

كل البطولات

 

قاد موسيماني النادي الأهلي في ٨١ مباراة بمختلف البطولات والمسابقات المحلية والقارية والعالمية فاز خلالها في ٥٤ مباراة وتعادل في ٢٠ لقاء وخسر ٧ مباريات فقط.


 

الدوري

 

خاض فريق الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني  ٤٥ في الدوري الممتاز فاز المارد الأحمر في ٣١ لقاء وتعادل النادي الأهلي في ١٢مباراة وخسر في مباراتين فقط. 


 

دوري أبطال إفريقيا

 

شارك النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في  ١٨ مباراة فاز خلالها في ١٣ لقاء وتعادل في ٤ مباريات وخسر مباراة وحيدة.


 

كأس العالم للأندية

 

خاض النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني ٥ مباريات في مونديال الأندية فاز في ٣ مباريات وخسر مباراتين.


 

كأس مصر

 

شارك النادي الأهلي تحت قيادة موسمياني في ٥ مباريات انتصر خلالها المارد الأحمر في جميع مباريات بطولة كأس مصر.

 


 

كأس الرابطة

 

قاد بيتسو موسيماني النادي الأهلي بالعناصر الشابة في ٥ مباريات ببطولة كاس الرابطة تعادل خلالها في ٤ مباريات وخسر لقاء وحيد


 

السوبر المحلي والإفريقي

 

شارك النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي في ٣ مباريات سوبر محلي وإفريقي فاز خلالها في مباراتين وخسر واحدة أمام نادى الزمالك في السوبر المحلي.


 

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