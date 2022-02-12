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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد توجيهات السيسي.."المحاصيل السكرية" يستنبط سلالات جديدة للقصب عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض

قصب السكر
قصب السكر

قال الدكتور أيمن حسني، مدير معهد بحوث المحاصيل السكرية، إنه تم انتهاء اعمال لجنة تقييم وانتخاب أصناف وسلالات قصب السكر، نتاج برنامج تربية قصب السكر بالمعهد، وذلك بمحطات بحوث شندويل والمطاعنه وكوم امبو، حيث تضم باحثين من أقسام: التربية والوراثة والأمراض والآفات والمعاملات.

وأشار مدير المعهد إلى أن اللجنة تستهدف تقييم المراحل المختلفة من سلسلة عمليات الانتخاب تحت ظروف الإنتاج الطبيعية في صعيد مصر، وفي محافظات الإنتاج الرئيسية وذلك لاستبعاد سلالات القصب التي لا تظهر كفاءة في الإنتاجية أو غير المقاومة للأمراض والحشرات، فضلًا عن ترقية السلالات الجيدة للمرحلة التالية من الانتخاب.

وأضاف "حسنى" أن اللجنة عملت على مقارنة سلوك السلالات في مراحل الانتخاب المختلفة في محطات: شندويل، المطاعنة، كوم امبو، كذلك تم استبعاد السلالات ضعيفة الإنتاح أو المصابة بأمراض خطيرة مثل التفحم، كما تم اختيار بعض السلالات التي تم إلغاؤها التي تحمل بعض الصفات الجيدة لإدخالها مرة أخرى في برنامج التهجينات لنقل هذه الصفات إلى سلالات جديدة متفوقة في باقي الصفات الإنتاجية والتكنولوجية.


وفي سياق متصل قامت لجنة من معهد المحاصيل السكرية بزيارة وتفقد موقع انشاء أول محطة لشتل القصب بكوم امبو بمحافظة أسوان.


والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تسعى حاليا إلى التوسع في زراعة قصب السكر بالشتلات وباساليب الري الحديث وذلك لتحقيق أعلى انتاجية تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر وتسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بمحصول قصب السكر وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

المحاصيل السكرية الزراعة سلالات جديدة للقصب عالية الإنتاجية مقاومة للامراض مقاومة للامراض توجيهات السيسي

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