ماذا حدث مع الشيخ مجدي عاشور بعدما حاول القيام بمهام زوجته لمدة يوم كامل

قال الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، إنه خاض تجربة شخصية للقيام بمهام الزوجة، وترك العمل في هذا اليوم، موضحًا أنه لم يتحمل ساعة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا ينم عن عظيم فضل ما تقوم به المرأة ودورها الكبير.

ولفت الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، إلى أن الله جعل الطلاق في يد الرجل، لأن المرأة ممكن تطلب الطلاق كثيرًا، ولكن الرجل أكثر حكمة في إدارة المنزل.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، أنه يمكن للزوج أن يطلق زوجته عير رسالة على الهاتف، ولكنه لا يقع قبل التحري في القصد والنية، مضيفا أنه بين كل 5 آلاف حالة طلاق ممكن يقع منها 5 فقط.

واختتم الدكتور مجدي عاشور، الفقيه والعالم الإسلامي، أن الرجل أحيانا يلقي يمين الطلاق على زوجته للتخلص من الموقف الموجودين فيها، مثل «والله ما أنت نازل غير لما تطلقني، فيطلقها عشان ينزل».

